Anteprima24.it - Napoli, guasti a due funicolari su tre e linea 6: oggi è la Caporetto del Tpl

Tempo di lettura: 2 minutia duesu tre, idem la6 della metropolitana. È il mercoledì nero dei trasporti pubblici a. Una mattinata di passione, col servizio a singhiozzo per ledi Chiaia e di Montesanto. La6 costretta a limitarsi alla tratta Mergellina-Municipio. Avarie piombate nelle stesse ore. Ognuna con la sua specificità, diversa dalle altre. Unadifficile da spiegare, anche per chi spesso affronta disservizi. Ko perfino la funicolare di Chiaia, appena riaperta, dopo 28 mesi di chiusura per revisione. La stessa definita dal sindaco Manfredi “totalmente rinnovata e modernizzata”. Infuriati tanti utenti, sui social e non solo. “Come sempre a pagarne le spese sono i cittadini napoletani e il personale Anm” dice Adolfo Vallini dell’Esecutivo provinciale Usb lavoro privato.