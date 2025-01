Liberoquotidiano.it - Saremo 2025, Carlo Conti si "divora" Amadeus? Girano delle quote impensabili

Sanremosta per iniziare. Riflettori puntati sul palco dell'Ariston, per il ritorno dialla conduzione e alla direzione artistica dopo i cinque anni di, un lustro segnato dal clamoroso successo del Festival. Ma secondo le previsioni degli esperti Sisal, la prima serata del Festival ha buone possibilità di superare il 61% di share dell'anno precedente, tanto che l'ipotesi viene quotata a 1,57. Cifre che fanno ben sperare. Per quanto riguarda i possibili protagonisti della competizione, Giorgia si candida tra i favoriti con il brano La cura per me, dato a 1,40. Subito dietro troviamo Olly con la sua Balorda Nostalgia, quotata a 1,85. Anche Achille Lauro, a 2,50, e Irama, quotato a 3,00, hanno buone probabilità di conquistare un posto nella top 3. Già, perché Sanremo è anche scommesse e FantaSanremo, la mania tutta social che coinvolge milioni di utenti.