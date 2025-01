Nerdpool.it - Il nuovo film d’azione di Tom Hardy (dal regista di The Raid) riceve finalmente un aggiornamento

Leggi su Nerdpool.it

Havoc, ilcon Tom, haricevuto una data di uscita. Netflix ha annunciato che ilverrà proiettato in anteprima sulla piattaforma in primavera, anche se non è ancora stata fissata una data di uscita precisa. L’fa parte della recente presentazione da parte di Netflix dell’intera programmazione cinematografica e televisiva per il 2025, in cui sono state confermate le finestre di uscita per un gran numero di progetti. Diretto da Gareth Evans (The), Havoc segue un detective della polizia che si imbarca in una pericolosa missione per salvare il figlio di un politico.Lo scorso autunno, XYZs, una delle case di produzione dietro Havoc, ha condiviso le prime immagini del, mostrando il personaggio diin azione:First look at HAVOC.