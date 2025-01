Tvplay.it - Altro che Milan, Tonali nella big europea: il colpo ora è possibile

Nessun ritorno alper Sandro. Il calciatore italiano può lasciare il Newcastle, ma la destinazione è una big, che è sulle sue tracce.Con un contratto ancora lungo fino a giugno 2028, Sandropuò interrompere con largo anticipo il suo legame professionale con il Newcastle. Questo perché il centrocampista italiano è fra i calciatori di maggiore valorerosa del club, il quale ha bisogno di cessioni importanti per mantenersi nei margini delle regole finanziarie severe stabilite dalla Premier League. Estimatrici per il calciatore non mancano.chebig: ilora è(LaPresse) – tvplay Dal momento in cui è stato reintegrato dopo il periodo lontano dai campi per l’inchiesta relativa alle scommesse, l’exha dimostrato di non aver perso la sua brillantezza.