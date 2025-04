Chi arrestò Benito Mussolini il 27 aprile 1945?

Benito Mussolini fu arrestato il 27 aprile 1945 da partigiani appartenenti al Comitato di Liberazione Nazionale. Il fermo avvenne a Dongo, sul Lago di Como, mentre il Duce tentava di fuggire verso la Svizzera. La cattura segnò l’epilogo del regime fascista in Italia e l’approssimarsi della fine della Seconda guerra mondiale in Europa.Alla fine di aprile 1945, l’Italia settentrionale era teatro dell’avanzata alleata e dell’insurrezione partigiana. Benito Mussolini, ormai privo di potere effettivo, cercava di raggiungere la Svizzera per sfuggire alla cattura. Il 25 aprile, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) aveva proclamato l’insurrezione generale e chiesto la resa incondizionata dei presidi fascisti. Il Duce tentò così di lasciare Milano unendosi a una colonna tedesca in ritirata, travestito da soldato tedesco. Cultweb.it - Chi arrestò Benito Mussolini il 27 aprile 1945? Leggi su Cultweb.it fu arrestato il 27da partigiani appartenenti al Comitato di Liberazione Nazionale. Il fermo avvenne a Dongo, sul Lago di Como, mentre il Duce tentava di fuggire verso la Svizzera. La cattura segnò l’epilogo del regime fascista in Italia e l’approssimarsi della fine della Seconda guerra mondiale in Europa.Alla fine di, l’Italia settentrionale era teatro dell’avanzata alleata e dell’insurrezione partigiana., ormai privo di potere effettivo, cercava di raggiungere la Svizzera per sfuggire alla cattura. Il 25, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) aveva proclamato l’insurrezione generale e chiesto la resa incondizionata dei presidi fascisti. Il Duce tentò così di lasciare Milano unendosi a una colonna tedesca in ritirata, travestito da soldato tedesco.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Benito Mussolini e la serie tv, la nipote Rachele: "Mio nonno non era cattivo. Marinelli s'informi" - "Come minimo" Luca Marinelli "si doveva informare meglio: mio nonno", Benito Mussolini, "era un papà premuroso, il vero duce in casa era mia nonna". Rachele Mussolini è la nipote di Benito, figlia del pianista Romano e dell'attrice Carla Maria Puccini. Oggi siede nel consiglio comunale di Roma... 🔗forlitoday.it

Mussolini, la nipote Rachele risponde a Marinelli: “Mio nonno Benito era un papà premuroso” - Rachele Mussolini, nipote di Benito Mussolini, interviene polemicamente sulle recenti dichiarazioni dell’attore Luca Marinelli, protagonista della serie televisiva M-Il figlio del secolo, tratta dai libri di Antonio Scurati e dedicata alla figura del fascismo e del nonno. Interpellata dall’agenzia Dire a margine della presentazione di una proposta di legge in Parlamento, Mussolini ha espresso il suo disappunto riguardo a quanto affermato dall’attore in merito al nonno. 🔗ilfattoquotidiano.it

La questione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini a Salò spacca ancora l’Italia - SALÒ (Brescia) – Sono passati ottant’anni dalla fine della guerra. Centouno da quell’onorificenza a Benito Mussolini, iscritta con tutti gli onori nei registri del Comune. Ma il nome di Salò, quella piccola cittadina sulla sponda besciana del Lago di Garda diventata la capitale dell’effimera Repubblica sociale, nata sotto l’ala nazista, non smette di essere un simbolo e di dividere. La maggioranza di centrosinistra vorrebbe revocare la cittadinanza onoraria, conferita al fondatore del fascismo ben prima di ritrovarsi al centro della storia tragica della Rsi. 🔗ilgiorno.it