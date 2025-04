Auto sulla folla a Vancouver durante il festival Lapu Lapu Day | Diversi morti

Vancouver (le 5 del mattino in Italia) durante un festival di strada dedicato alla cultura filippina. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 vicino a East 41st Avenue e Fraser Street, dove si stava svolgendo il Lapu Lapu Day Block Party.L’uomo alla guida, spiega ancora la polizia, è in stato di fermo. Ancora sconosciuto il numero delle vittime. Corpi per terra, ambulanze, soccorritori, grida e feriti nelle immagini diffuse sui social da Diversi utenti.“Sono sconvolto e profondamente addolorato per il terribile incidente avvenuto oggi in occasione del Lapu Lapu. Ci impegneremo a fornire maggiori informazioni il prima possibile, ma al momento la polizia di Vancouver ha confermato che si sono verificati Diversi decessi e Diversi feriti. Metropolitanmagazine.it - Auto sulla folla a Vancouver durante il festival Lapu Lapu Day: “Diversi morti” Leggi su Metropolitanmagazine.it L’incidente è avvenuto nella serata di sabato alle 20 ora locale di(le 5 del mattino in Italia)undi strada dedicato alla cultura filippina. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 vicino a East 41st Avenue e Fraser Street, dove si stava svolgendo ilDay Block Party.L’uomo alla guida, spiega ancora la polizia, è in stato di fermo. Ancora sconosciuto il numero delle vittime. Corpi per terra, ambulanze, soccorritori, grida e feriti nelle immagini diffuse sui social dautenti.“Sono sconvolto e profondamente addolorato per il terribile incidente avvenuto oggi in occasione del. Ci impegneremo a fornire maggiori informazioni il prima possibile, ma al momento la polizia diha confermato che si sono verificatidecessi eferiti.

Se ne parla anche su altri siti

Vancouver, auto sulla folla durante un festival di strada: «diversi morti». Arrestato l'uomo alla guida - Durante il Lapu Lapu Festival. Lunedì si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Camera dei Comuni 🔗xml2.corriere.it

Canada, auto sulla folla a Vancouver durante un festival: “Diversi morti” - (Adnkronos) – "Diverse persone sono rimaste uccise" dopo che un'auto si è schiantata contro la folla a Vancouver, in Canada. A darne notizia è la polizia locale, che sui social ha parlato anche di diversi feriti. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato alle 20 ora locale (le 5 del mattino in Italia) durante il Lapu […] 🔗periodicodaily.com

Vancouver, auto piomba sulla folla durante un festival: "Diverse vittime" - A Vancouver, in Canada, un suv è piombato sulle decine di persone che affollavano il festival di strada "Lapu Lapu", uccidendone diverse e ferendone altre. Il fatto è accaduto intorno alle 20 locali, le 5 in Italia. Secondo quanto riferito dalla polizia, il conducente della vettura è stato arrestato. I video pubblicati sui social network mostrano le vittime e i detriti dei camion che per l'evento vendevano street food. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Auto sulla folla a Vancouver durante un festival, diversi morti; Auto sulla folla al festival di Vancouver: ci sono diversi morti; Canada, auto sulla folla a un festival a Vancouver: diversi morti; Con l'auto contro la folla al festival di strada, morti e feriti a Vancouver. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto sulla folla a Vancouver, diversi morti e feriti. Arrestato il conducente - Un Suv nero è piombato sulla gente durante un festival di strada. Nei video scene di terrore e diverse persone a terra ... 🔗msn.com

Auto sulla folla a un festival di strada, diversi morti a Vancouver. Arrestato il conducente - Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto la folla durante un festival chiamato Lapu Lapu a Vancouver, nell'ovest del Canada. Lo ha detto la polizia, aggiungendo che ... 🔗ilmattino.it

Vancouver, auto sulla folla a durante un festival: diversi morti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com