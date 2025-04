Storia di una notte recensione | un rigoroso saggio sul dolore all' interno della famiglia

Storia di una notte, tratto dal romanzo Nelle Migliori Famiglie di Angelo Mellone, dimostra in pieno sia la sua poetica sempre più votata alla complessità dei . Movieplayer.it - Storia di una notte, recensione: un rigoroso saggio sul dolore all'interno della famiglia Leggi su Movieplayer.it Paolo Costella dirige una pellicola che usa il più tragico degli eventi per vivisezionare le relazioni umane. Un film interessante, ma ostico perché adotta un punto di vista inusuale, che risulta a tratti incompatibile con la sua natura umana. Al cinema dal 30 aprile. Paolo Costella è uno degli sceneggiatori più importanti del nostro cinema attualmente in attività e che, anche nel momento (ormai risalente a diversi anni addietro) in cui ha deciso di dedicarsi alla regia, ha continuato a firmare copioni in grado di esplorare possibili commistioni tra i canovacci più tradizionali e sfumature particolari e spesso surreali. Lo scopo è sempre, a volte più e a volte meno, raccontare le relazioni umane. Il suo ultimo film,di una, tratto dal romanzo Nelle Migliori Famiglie di Angelo Mellone, dimostra in pieno sia la sua poetica sempre più votata alla complessità dei .

Ho visto un re, la recensione: da una bizzarra storia vera una deliziosa fiaba morale per tutte le età - Convince, diverte e fa riflettere il nuovo film di Giorgia Farina, Ho visto un Re, che parte da un'incredibile storia vera e la racconta supportato da un cast in stato di grazia attraverso gli occhi di un bambino che sogna i colori del mondo di Salgari. La recensione di Daniela Catelli.

Adolescence, recensione: una storia drammatica in un grande piano sequenza - Nella miniserie britannica in quattro episodi la storia ci accompagna nel dramma vissuto da una famiglia dove il figlio tredicenne è stato accusato di un orribile delitto. Con Stephen Graham, su Netflix. L'alba è appena sorta quando la polizia fa irruzione nella casa della famiglia Miller per arrestare il secondogenito Jamie, un ragazzino di appena tredici anni. Il detective Bascombe, a capo delle indagini, dichiara che questi è accusato di un omicidio e in quattro e quattr'otto lo conduce in caserma insieme al suo team.

Due emisferi, la recensione del film drammatico tratto da una storia vera - Bárbara e Andrés sono prossimi a diventare genitori. Ma quando a pochi giorni dall'aspettata nascita le acque si rompono, la donna è preda di un dolore estremo e sviene proprio durante le fasi del parto, con conseguenze traumatiche per il bambino. Lucca infatti è stato vittima della situazione, che gli ha lasciato una cicatrice e gli effetti della paralisi cerebrale, con la quale dovrà probabilmente convivere per il resto della sua vita.

