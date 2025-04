Thuram ha alzato i giri del motore | aumenta la fiducia verso Barcellona-Inter Ultimissime

Thuram ha alzato i giri del motore: aumenta la fiducia verso Barcellona Inter. Ultimissime sulle condizioni dell’attaccante franceseLa squadra migliore possibile nel momento più complesso possibile. L’Inter ieri si è fermata in ritiro ad Appiano per preparare la sfida di oggi alle 15 contro la Roma, piazzata giusta dopo i due cazzotti duri presi tra campionato (Bologna) e Coppa Italia (Milan), ma il pensiero non poteva che volare oltre, vero la Catalogna. Il percorso dei nerazzurri ha smesso di essere triplo, ma è pur sempre doppio: Serie A e Champions corrono parallelamente. Prima, però, c’è da ritrovare la rotta in campionato e ancora senza Marcus Thuram. L’ultimo assente della compagnia ieri ha continuato a lavorare a parte, ma ha leggermente alzato i giri del motore. Basta per aumentare la fiducia in vista della Champions: dovrebbe essere convocato e poi si deciderà come impiegarlo, anche se va da sé che per Inzaghi Marcus sia altamente strategico. Internews24.com - Thuram ha alzato i giri del motore: aumenta la fiducia verso Barcellona-Inter. Ultimissime Leggi su Internews24.com hadellasulle condizioni dell’attaccante franceseLa squadra migliore possibile nel momento più complesso possibile. L’ieri si è fermata in ritiro ad Appiano per preparare la sfida di oggi alle 15 contro la Roma, piazzata giusta dopo i due cazzotti duri presi tra campionato (Bologna) e Coppa Italia (Milan), ma il pensiero non poteva che volare oltre, vero la Catalogna. Il percorso dei nerazzurri ha smesso di essere triplo, ma è pur sempre doppio: Serie A e Champions corrono parallelamente. Prima, però, c’è da ritrovare la rotta in campionato e ancora senza Marcus. L’ultimo assente della compagnia ieri ha continuato a lavorare a parte, ma ha leggermentedel. Basta perre lain vista della Champions: dovrebbe essere convocato e poi si deciderà come impiegarlo, anche se va da sé che per Inzaghi Marcus sia altamente strategico.

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Thuram ha iniziato a correre, forse domani rientra in gruppo - Il conto alla rovescia per Juventus Inter è già iniziato e in casa nerazzurra c`è ansia per le condizioni fisiche di Marcus Thuram, uscito... 🔗calciomercato.com

Papa, Vaticano: “Notte trascorsa bene, stamani si è alzato e ha fatto colazione” - (Adnkronos) – La notte del Papa al Gemelli “è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione”. Lo fa sapere il Vaticano in un nuovo bollettino. Ieri sera le ultime notizie registravano “condizioni cliniche in lieve miglioramento”. Il Papa – spiegava ieri l’ultimo resoconto medico "è apiretico ed i parametri […] 🔗periodicodaily.com

Inter, Thuram è da gestire: non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia, Inzaghi valuta di tenerlo a riposo - Marcus Thuram ha recuperato solo parzialmente dal problema accusato alla caviglia e anche ieri sera ne ha dato dimostrazione, al di là del... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Lautaro nella storia dell’Inter, che vince a Rotterdam e vede i quarti; Man. City - Inter (0-0) Champions League 2024; La Juventus è di nuovo la miglior difesa della Serie A: solo due squadre hanno fatto meglio in Europa; LIVE Inter-Bayern Monaco 2-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: i nerazzurri accedono soffrendo alla semifinale, troveranno il Barcellona!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

GdS – Inter, Thuram alza i giri del motore. Fiducia per Barcellona: possibile convocazione? - Il francese ha lavorato a parte, ma ha aumentato l'intensità della seduta e potrebbe essere tra i giocatori a disposizione in Champions ... 🔗fcinter1908.it

Thuram: “Io e Barella come …”: paragone da urlo per l’attaccante dell’Inter - Ho dovuto solamente imparare alcuni movimenti e spostamenti. Queste le parole rilasciate in un’intervista alla rivista francese Onze Mondial, con Thuram che ha dovuto comunque lavorare per trovarsi ... 🔗spaziointer.it

Inter, problema muscolare per Thuram: a rischio per la finale - Non solo loro però, perché anche Thuram si è ripresentato sul terreno di gioco: il francese ha voluto testare le sue condizioni dopo i primi 45' e, dopo alcuni esercizi, ha alzato bandiera ... 🔗msn.com