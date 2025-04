C’è ’l’assalto’ al forno Code in tutta la mattinata

Ilrestodelcarlino.it - C’è ’l’assalto’ al forno. Code in tutta la mattinata Leggi su Ilrestodelcarlino.it File già da prima mattina per acquistare il ‘pane antifascista’, supporto sui social e dal vivo, solidarietà politica e vicinanza espressa da associazioni, collettivi, gruppi. Lorenza Roiati, e il suo negozio, sono stati i protagonisti del sabato ascolano appena trascorso, grazie allo striscione bianco e rosso che, sotto la pioggia di questi giorni, comincia a sbiadire. "Vi ringrazio per essere venuti qui a portare la vostra solidarietà – ha detto l’imprenditrice a chi si è riunito fuori dal suo negozio nel pomeriggio di ieri –. Siete arrivati da lontano, dato che da vicino non è arrivato nessuno". Nel ripercorrere il fatto, Lorenza Roiati si è soffermata sulla sua reazione: "Io ho reagito in una maniera lucida e controllata: ho tirato fuori il telefono e ho identificato a mia volta gli identificatori perché sapevo di non star facendo nulla di sbagliato.

