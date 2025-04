Semifinale play-off | Cenaia sfida Castelnuovo per un posto in finale

Cenaia, Semifinale play-off tra i padroni di casa che hanno terminato il campionato al secondo posto e il Castelnuovo al quinto, ma con soli due punti di differenza: 50 contro 48. In caso di parità al 90’, si disputeranno due supplementari e, se perdurerà il pareggio, vincerà la squadra meglio classificata in campionato e, cioè, i verdearancioni di Nicola Sena.Intanto la società gialloblu, nei giorni scorsi, sul proprio sito, ha partecipato ufficialmente al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco citando la frase: "Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli", pronunciata dal pontefice nel corso di un’udienza privata con la Nazionale, nel 2019.Questa, invece, l’analisi del pre-gara da parte di Vangioni. "Ci siamo allenati con il solito impegno da parte di tutti – commenta il trainer – , sapendo di dover incontrare una squadra forte e che dobbiamo vincere per superare la Semifinale play-off, dato che il pareggio farebbe felice soltanto il Cenaia. Sport.quotidiano.net - Semifinale play-off: Cenaia sfida Castelnuovo per un posto in finale Leggi su Sport.quotidiano.net Oggi, alle 15, al "Favilli-Pennati" di-off tra i padroni di casa che hanno terminato il campionato al secondoe ilal quinto, ma con soli due punti di differenza: 50 contro 48. In caso di parità al 90’, si disputeranno due supplementari e, se perdurerà il pareggio, vincerà la squadra meglio classificata in campionato e, cioè, i verdearancioni di Nicola Sena.Intanto la società gialloblu, nei giorni scorsi, sul proprio sito, ha partecipato ufficialmente al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco citando la frase: "Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli", pronunciata dal pontefice nel corso di un’udienza privata con la Nazionale, nel 2019.Questa, invece, l’analisi del pre-gara da parte di Vangioni. "Ci siamo allenati con il solito impegno da parte di tutti – commenta il trainer – , sapendo di dover incontrare una squadra forte e che dobbiamo vincere per superare la-off, dato che il pareggio farebbe felice soltanto il

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emma Villas sfida Brescia in semifinale playoff: inizia la serie al San Filippo - La Emma Villas, dopo il successo in gara 2 contro la Consar Ravenna sette giorni fa, oggi inizia la serie di semifinale contro il Gruppo Consoli Sfrec Brescia, che come i romagnoli avrà il fattore campo a vantaggio. Al centro sportivo San Filippo si inizia alle 17,30. Brescia ha terminato la regular season in seconda posizione, con gli stessi punti conquistati (ma con un peggiore quoziente set) da Prata di Pordenone che è arrivata prima. 🔗sport.quotidiano.net

Basket femminile, Venezia vince gara-1 della semifinale playoff. A Sassari la prima sfida del playout salvezza - Serata tra playoff e playout per la Serie A1 di basket femminile. Cominciano la semifinali nella lotta Scudetto con la gara-1 tra Umana Reyer Venezia e La Molisana Magnolia Campobasso. A vincere sono state le venete per 75-66 che si portano dunque avanti nella serie e confermano il fattore campo. Una partita comunque decisamente equilibrata per trenta minuti, con un’ottima Campobasso che è riuscita a tenere testa alla Reyer. 🔗oasport.it

Basket femminile, Venezia vince gara-1 della semifinale playoff. A Sassari la prima sfida del playout - Serata tra playoff e playout per la Serie A1 di basket femminile. Cominciano la semifinali nella lotta Scudetto con la gara-1 tra Umana Reyer Venezia e La Molisana Magnolia Campobasso. A vincere sono state le venete per 75-66 che si portano dunque avanti nella serie e confermano il fattore campo. Una partita comunque decisamente equilibrata per trenta minuti, con un’ottima Campobasso che è riuscita a tenere testa alla Reyer. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Semifinale play-off: Cenaia sfida Castelnuovo per un posto in finale; Renate trionfa a Vercelli e si prepara ai playoff con Foschi; Calcio. Eccellenza: Cenaia, play-off da seconda!; Spareggi decisivi per le squadre di Pistoia: promozione e salvezza in gioco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Semifinale Playoff: Gruppo Consoli Sferc Brescia sfida Emma Villas - Domani primo episodio della serie di semifinale ... sfida con Brescia è un deja-vu per Emma Villas: nella passata stagione le due squadre si sono ritrovate all’altezza dei quarti di finale ... 🔗lanazione.it

Semifinale Playoff: Gruppo Consoli Sferc Brescia sfida Emma Villas - Domani primo episodio della serie di semifinale tra ... fantastico giocare nei playoff. La serie contro Ravenna è stata veramente molto emozionante, tutti vorrebbero giocare partite come quelle che ... 🔗sport.quotidiano.net

Emma Villas sfida Brescia in semifinale playoff: inizia la serie al San Filippo - Siamo alla seconda semifinale di fila e siamo davvero felici". Poi su Brescia. "I playoff sono un campionato a parte e tutto si resetta. Brescia ha ottimi giocatori ed esperienza come ha ... 🔗lanazione.it