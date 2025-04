E' morto improvvisamente Alfonso Mezzacapo Love Fabulouskhate

Alfonso Mezzacapo, alias Love Fabulouskhate. Un malore improvviso lo ha strappato alla vita.Mezzacapo aveva un innovativo modo di dipingere utilizzando solo le dita per stendere il colore ad olio sulle tele, senza impiegare pennelli. La sua arte risentiva dei. Napolitoday.it - E' morto improvvisamente Alfonso Mezzacapo (Love Fabulouskhate) Leggi su Napolitoday.it Si è spento l'artista napoletano, alias. Un malore improvviso lo ha strappato alla vita.aveva un innovativo modo di dipingere utilizzando solo le dita per stendere il colore ad olio sulle tele, senza impiegare pennelli. La sua arte risentiva dei.

