Beni durevoli le famiglie forlivesi spendono oltre 3 mila euro l' anno

euro in Beni durevoli (7 miliardi e 174 milioni di euro), il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della media. Forlitoday.it - Beni durevoli, le famiglie forlivesi spendono oltre 3 mila euro l'anno Leggi su Forlitoday.it Nel 2024, in Emilia-Romagna sono stati spesi poco più di 7 miliardi diin(7 miliardi e 174 milioni di), il 4,7% in più rispetto all’precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della media.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Benessere, famiglie modenesi prime in Italia per spesa nei beni durevoli - Nel 2024, in Emilia-Romagna sono stati spesi poco più di 7 miliardi di euro in beni durevoli (7 miliardi e 174 milioni di euro), il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della media... 🔗modenatoday.it

Beni durevoli, nel 2024 più consumi a Piacenza: 100 milioni in auto nuove, 149 per l’usato. Tutte le voci - I piacentini nel 2024 hanno investito 100 milioni di euro per acquistare automobili nuove, 149 milioni per quelle usate. Sono le due principali voci di spesa in beni durevoli, comparto che vede sul territorio locale una crescita dei consumi del 4,9% rispetto al 2023, con una spesa complessiva... 🔗ilpiacenza.it

Campania, +3,3% la spesa per i beni durevoli: in rialzo le auto usate, il dato della provincia di Avellino - Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania è la settima regione in Italia per spesa in beni durevoli: nel 2024 i consumi ammontano a 4 miliardi e 779 milioni di euro con un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente che rappresenta la penultima performance a livello nazionale. Come rilevato dall’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione, la crescita della spesa è stata guidata in particolare dalle auto usate con un incremento dell’11,4%, il settimo più alto di tutta Italia. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Beni durevoli, le famiglie forlivesi spendono oltre 3 mila euro l'anno; Consegnata la prima delle 120 cucine del Gruppo Turi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Beni durevoli, cresce la spesa. Le auto usate vanno forte, rallentano telefoni e pc - La spesa media annua per famiglia in questo comparto è di 3.279 euro nella provincia di Forlì-Cesena. La media regionale è al quarto posto in Italia. 🔗msn.com

Consumi: beni durevoli miglior mercato del 2024, +4,2% per 78 miliardi - MILANO (ITALPRESS) – Nel contesto di stagnazione pressochè generalizzata dei consumi fanno eccezione i beni durevoli ... intercettare le esigenze delle famiglie italiane accompagnandole ... 🔗msn.com

Nel 2024 ad Avellino spesi 380 milioni in beni durevoli - Secondo l’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, la Campania si conferma al settimo posto in Italia per consumi complessivi in beni durevoli. 🔗irpinianews.it