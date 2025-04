La settimana di Dossier | gli imprenditori palermitani di terza generazione la mappa dell' aborto in Sicilia

settimana PalermoToday Dossier vi racconta storie imprenditoriali successo. Sono quelle di figli e nipoti di viticoltori, torrefattori, artigiani delle conserve e del dolce, semplicemente businessman dai cognomi altisonanti, cresciuti tra il profumo del caffè appena tostato e quello delle. Palermotoday.it - La settimana di Dossier: gli imprenditori palermitani di terza generazione, la mappa dell'aborto in Sicilia Leggi su Palermotoday.it QuestaPalermoTodayvi racconta storieali successo. Sono quelle di figli e nipoti di viticoltori, torrefattori, artigianie conserve e del dolce, semplicemente businessman dai cognomi altisonanti, cresciuti tra il profumo del caffè appena tostato e quelloe.

Se ne parla anche su altri siti

La mappa del narcotraffico nell'Agrigentino, i "cani sciolti" di Palma di Montechiaro e dove finisce la plastica raccolta: la settimana di Dossier - Cosa nostra e Stidda continuano a spartirsi il territorio e non sono mancate le frizioni. Oltre al consolidato ruolo di Porto Empedocle (città da cui si sono "formati" i principali boss degli ultimi decenni) si confermano particolarmente operativi i clan di Canicattì e Palma di Montechiaro... 🔗agrigentonotizie.it

La settimana di Dossier: il caso dei macchinari sabotati al Policlinico, la Rap accelera sul "porta a porta" - Si chiama amplificatore di brillanza ed è uno strumento indispensabile per i delicati interventi di chirurgia spinale, come quelli salvavita per rimuovere tumori vertebrali o metastasi alla colonna. Federica Virga ha scoperto che nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico questo macchinario è... 🔗palermotoday.it

La settimana di Dossier: quanta acqua si spreca a Palermo, il mondo nascosto dei Testimoni di Geova - La rete idrica di Palermo è un colabrodo. L'acqua che si spreca di arrivare nei nostri rubinetti è ancora tanta, troppa. Più della media nazionale. E soprattutto più di quella che potremmo permetterci per via della permanente emergenza siccità che con cadenza regolare lascia a secco l'Isola... 🔗palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La settimana di Dossier: gli imprenditori palermitani di terza generazione, la mappa dell'aborto in Sicilia; La settimana di Dossier: come sono morti gli operai a Casteldaccia, chi sono gli imprenditori influencer a Palermo; Scarpinato avvocato e giudice di Natoli? Intercettato l’intercettatore: Mafia e Appalti e la Commissione; Il furgone, l'ufficio aperto, il dossier: nuovi dettagli sulla morte di Falcone e Borsellino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Social srl", chi sono gli imprenditori influencer palermitani che fanno soldi grazie a Instagram e TikTok - persino a chi si è fatto un tatuaggio con la sua faccia. Dossier racconta il business che c'è dietro i contenuti digitali ... 🔗palermotoday.it

La settimana di Dossier: dove finiscono gli abiti usati, quei 70 mila palermitani che rinunciano a curarsi - I risultati su Dossier. Una storia incredibile, quella di un palermitano partito con un passaporto scaduto, senza che nessuno se ne sia accorto fino a Bangkok, dove l'uomo ha rischiato il carcere. 🔗palermotoday.it

Traffico illecito di rifiuti: indagati due imprenditori a Palermo - Due imprenditori palermitani del settore dell’edilizia sono accusati di traffico illecito di rifiuti. Uno è finito agli arresti domiciliari, al secondo è stato notificato il divieto di dimora. 🔗meridionews.it