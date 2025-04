Vacanze di primavera | Calendario scolastico da rivedere sul modello di Francia e Inghilterra

Calendario scolastico dell’Emilia-Romagna? Gli occhi sono puntati su una proposta dell’assessora regionale alla scuola Isabella Conti (nella foto) che punterebbe a cambiare la programmazione tradizionale degli stop alle lezioni: una vera e propria rivoluzione nel mondo scolastico. La proposta riguarda un possibile ‘Spring break’ allungato. Lo ‘spring break’ è una pausa scolastica che cade generalmente nel periodo primaverile. Una proposta (per la quale optano già diversi paesi Europei) sarebbbe quella di allungare lo Spring break a 15 giorni. Nelle settimane scorse l’assessora Isabella Conti ha espresso la volontà di mettere mano al Calendario scolastico, andando incontro a una richiesta diffusa. Si pensa di valutare una modifica dei possibili giorni di vacanza per gli studenti emiliano-romagnoli, ragionando su come organizzare il tempo che i ragazzi passano tra i banchi di scuola. Ilrestodelcarlino.it - Vacanze di primavera: "Calendario scolastico da rivedere sul modello di Francia e Inghilterra" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Novità neldell’Emilia-Romagna? Gli occhi sono puntati su una proposta dell’assessora regionale alla scuola Isabella Conti (nella foto) che punterebbe a cambiare la programmazione tradizionale degli stop alle lezioni: una vera e propria rivoluzione nel mondo. La proposta riguarda un possibile ‘Spring break’ allungato. Lo ‘spring break’ è una pausa scolastica che cade generalmente nel periodo primaverile. Una proposta (per la quale optano già diversi paesi Europei) sarebbbe quella di allungare lo Spring break a 15 giorni. Nelle settimane scorse l’assessora Isabella Conti ha espresso la volontà di mettere mano al, andando incontro a una richiesta diffusa. Si pensa di valutare una modifica dei possibili giorni di vacanza per gli studenti emiliano-romagnoli, ragionando su come organizzare il tempo che i ragazzi passano tra i banchi di scuola.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2025 e vacanze - L'anno scolastico 2025/26 inizierà il 10 settembre, mentre l'ultima campanella suonerà il 6 giugno per scuole primarie, medie e superiori e il 27 giugno per l'infanzia. È quanto ha stabilito la giunta regionale del Veneto nel corso dell'ultima seduta. Clicca qui per iscriverti al canale... 🔗veneziatoday.it

Calendario scolastico e vacanze: l'Emilia Romagna come Inghilterra e Francia? - Occhi puntati su una proposta di Isabella Conti che potrebbe cambiare la programmazione tradizionale degli stop alle lezioni: si tratta dello "spring break", una pausa primaverile, con un allungamento dell'anno scolastico sia a settembre che a giugno. Ecco come funziona negli altri Paesi 🔗ilrestodelcarlino.it

Vacanze estive accorciate e più pause durante l'anno: come cambierà il calendario scolastico in Emilia-Romagna - Quando si parla di "spring break", letteralmente "pausa di primavera", la prima cosa che viene in mente sono le feste sfrenate delle università americane viste in serie tv e film, tra spiagge assolate e musica a tutto volume. Ma in Europa le vacanze di primavera assumono forme molto diverse... 🔗ravennatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Vacanze di primavera: Calendario scolastico da rivedere sul modello di Francia e Inghilterra; Vacanze estive più brevi e pausa in primavera: rivoluzione calendario scolastico; Vacanze scolastiche anche in primavera: si studia la rivoluzione; Vacanze scolastiche e festive: il calendario per il 2025, zona per zona. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il calendario scolastico. L’idea ’spring break’ divide genitori e ragazzi - A proporre la pausa primaverile delle lezioni è stata l’assessora regionale Conti. Tanti i favorevoli: "Tagliare lo stop estivo di qualche giorno non è un problema". Ma c’è chi puntualizza: "Servono s ... 🔗msn.com

BOLOGNA Vacanze scolastiche. La Regione: pausa di primavera - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Vacanze di Pasqua e super ponti: oltre 2 settimane di stop per molti studenti - Il calendario scolastico della primavera 2025 riserva un periodo particolarmente fortunato per studenti e famiglie. Tra le vacanze di Pasqua e i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, in molte regioni ... 🔗corrieredellacalabria.it