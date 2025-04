Successi e flop | perché la TV non conosce il suo pubblico?

Successi e flop: perché la TV non conosce il suo pubblico? L'Identità. Lidentita.it - Successi e flop: perché la TV non conosce il suo pubblico? Leggi su Lidentita.it Ci dev’essere uno strano virus, nella TV italiana, per cui a volte si rimescola rimescola rimescola, senza riuscire a insaporire la minestra. Ci sarà bisogno di nuovi autori? Di nuove idee? Oppure serve altro? A giudicare dai programmi che viaggiano col vento in poppa, che fanno ascolti, che hanno uno zoccolo duro di affezionati spettatori .la TV nonil suo? L'Identità.

Ascolti TV | Martedì 11 Marzo 2025. Flop Miss Fallaci (12%) battuta anche da La Sirenetta (12.2%) - Nella serata di ieri, martedì 11 marzo 2025, su Rai1 l’ultima puntata di Miss Fallaci ha interessato 2.180.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 La Sirenetta ha conquistato 2.305.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.158.000 spettatori pari al 13.8%. Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.133.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 Le Ragazze segna 644. 🔗davidemaggio.it

Miss Fallaci flop negli ascolti tv, le polemiche del pubblico: Miriam Leone non ha eguagliato la fiction con Vittoria Puccini - Miss Fallaci flop negli ascolti tv, la fiction con Miriam Leone bocciata dal pubblico Non ha funzionato. Nonostante la spinta da parte della Rai, con tanto di conferenza stampa a Sanremo, la fiction Miss Fallaci fa flop negli ascolti tv. Dopo un inizio non entusiasmante, la serie tv con Miriam Leone crolla nell’auditel già nella seconda puntata. La fiction è ambientata intorno al 1960. Periodo in cui la giornalista Oriana Fallaci, detta anche “la ragazza del cinema”, esercitava come cronista per L’Europeo. 🔗piperspettacoloitaliano.it

Ascolti TV | Martedì 8 Aprile 2025. Vince STEP (17.6%). Flop per Morgane (11.4%), Il Turco (10.9%) e Un Giorno in Pretura (2.6%) - Nella serata di ieri, martedì 8 aprile 2025, su Rai1 l’ultima puntata di Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.004.000 spettatori pari all’11.4% di share (primo episodio a 2.275.000 e l’11.2%, secondo episodio a 1.736.000 e l’11.6%). Su Canale5 l’esordio de Il Turco ha conquistato 1.835.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2, dopo la presentazione (2.792.000 – 12.9%), l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2. 🔗davidemaggio.it

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino oltre il 30%, Costanza chiude bene, Gerry Scotti non fa record, Fazio sul podio - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 13 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv e show. Da ... 🔗msn.com

Gli ascolti, le pagelle e i top e flop di ieri in tv: la Coppa Italia batte tutti (anche De Martino) - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 23 aprile, ... 🔗msn.com

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Tradimento (al serale) non decolla, Quarto Grado intriga - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 11 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv e show. Da ... 🔗msn.com