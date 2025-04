Atletico Ascoli | Seccardini punta a chiudere il campionato in bellezza contro il Termoli

Atletico Ascoli oggi torna in campo a Termoli contro una squadra che lotta per evitare i play out. Il tecnico bianconero Simone Seccardini però vuole onorare fino alla fine il campionato e chiederà ai suoi l'ultimo sforzo nelle due gare che mancano alla fine.Mister Seccardini vi aspetta una partita dura, come l'affronterete?"Affrontiamo una squadra motivata che lotterà per conquistare i punti fondamentali in chiave salvezza. Sappiamo che ci aspetta una gara molto intensa e combattuta. Allo stesso tempo, noi vogliamo assolutamente chiudere questo campionato nel migliore dei modi. I ragazzi in settimana si sono allenati con grande attenzione e sono consapevoli dell'importanza di approcciare bene anche queste ultime due partite".Tanti i punti persi per strada in questa stagione: c'è un po' di rammarico?"Sì, un po' di rammarico c'è.

