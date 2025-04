Seravezza per il terzo posto Il Trestina è un osso duro

Seravezza quest’oggi al confronto con una delle avversarie più in forma del momento come lo Sporting Trestina. Nella 33ª nonché penultima giornata del campionato di Serie D (girone E) i verdazzurri terzi della classe con 53 punti (a -4 dal secondo posto e del Foligno ed a +2 sulla quarta GhiviBorgo e a +4 sulle quinte Grosseto e Orvietana) ospitano alle 15 al “Buon Riposo“ di Pozzi i bianconeri umbri che sono sì quint’ultimi in classifica a quota 37 (a pari punti col Flaminia Civita Castellana) ma che hanno collezionato 15 punti solo nelle ultime 8 partite. per altro facendo scalpi importanti.La terna designata è col fischietto Luigi Pica della sezione di Roma 1 e con gli assistenti di linea Luca Arcella di Frattamaggiore e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore. Sport.quotidiano.net - Seravezza per il terzo posto. Il Trestina è un osso duro Leggi su Sport.quotidiano.net Non ci arriva al meglio ilquest’oggi al confronto con una delle avversarie più in forma del momento come lo Sporting. Nella 33ª nonché penultima giornata del campionato di Serie D (girone E) i verdazzurri terzi della classe con 53 punti (a -4 dal secondoe del Foligno ed a +2 sulla quarta GhiviBorgo e a +4 sulle quinte Grosseto e Orvietana) ospitano alle 15 al “Buon Riposo“ di Pozzi i bianconeri umbri che sono sì quint’ultimi in classifica a quota 37 (a pari punti col Flaminia Civita Castellana) ma che hanno collezionato 15 punti solo nelle ultime 8 partite. per altro facendo scalpi importanti.La terna designata è col fischietto Luigi Pica della sezione di Roma 1 e con gli assistenti di linea Luca Arcella di Frattamaggiore e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore.

Ne parlano su altre fonti

Pistoiese, il rush finale per il terzo posto. Con il Tau scontro diretto all’ultimo turno - La conclusione del campionato di Serie D, prevista per domenica 4 maggio, mancano sette partite. Ventuno punti in palio che serviranno a decidere chi tra Forlì e Ravenna, attualmente divise da due lunghezze, riuscirà a vincere il campionato e chi dovrà invece accontentarsi della seconda posizione e della conseguente disputa dei playoff. Spettatrice interessata della contesa è anche la Pistoiese, che da alcune settimane è fuori dalla lotta per il primato visti i 14 punti che separano gli arancioni dal primato in classifica, ma che si giocherà le proprie chance ai playoff. 🔗sport.quotidiano.net

MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto - Marc Marquez trionfa nella Sprint Race in Argentina, confermando il suo dominio nella MotoGP 2025. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, si aggiudica la gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo battendo il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini. Il terzo posto va a Pecco Bagnaia, pilota dell’altra Ducati ufficiale. Johann […] L'articolo MotoGp Argentina, Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Nts Informatica Rimini sbanca il campo di Brescia e consolida il terzo posto di classifica - Nts Informatica Basket Rimini, corsara in quel di Brescia, strappa un successo importantissimo (56-62 il finale) e si insedia al terzo posto in classifica che a una giornata dalla fine non potrà essere attaccato da nessuno, grazie al vantaggio acquisito negli scontri diretti. A Brescia è stata... 🔗riminitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Seravezza per il terzo posto. Il Trestina è un osso duro; Zero punti nel turno prepasquale; sconfitte Ghiviborgo e Seravezza; TRESTINA SALVO O NO: ECCO COSA CAMBIA; Calcio serie D Fezzanese. Passo falso a Seravezza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Seravezza per il terzo posto. Il Trestina è un osso duro - Non ci arriva al meglio il Seravezza quest’oggi al confronto con una delle avversarie più in forma del momento come lo Sporting Trestina. Nella 33ª nonché penultima giornata del campionato di Serie D ... 🔗msn.com

Trestina in trasferta contro Seravezza: la salvezza diretta è a portata di mano - Il Trestina sfida il Seravezza per avvicinarsi alla salvezza diretta nel campionato di calcio umbro. Testa e cuore per vincere. 🔗msn.com

Zero punti nell’uovo di Pasqua per Ghiviborgo e Seravezza - Nel turno prepasquale di serie D escono sconfitte entrambe le formazioni della nostra provincia: Ghiviborgo battuto (0-1) a Trestina e Seravezza superato (1-2) dalla Fulgens Foligno. A due giornate da ... 🔗noitv.it