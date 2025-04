Oltre 400 ragazzi per l’addio Il Piceno saluta Papa Francesco

Oltre 400 ragazzi della Diocesi di Ascoli e San Benedetto ieri a Roma al funerale di Papa Francesco. Arrivati venerdì in occasione del Giubileo degli Adolescenti, ieri sono stati raggiunti anche dal Vescovo Gianpiero Palmieri e oggi concluderanno la loro esperienza in Piazza San Pietro per la Santa Messa. "In realtà sono 430 i partecipanti, tra ragazzi delle scuole medie inferiori e delle prime classi delle Superiori – ha ammesso Don Luca Censori responsabile della Pastorale Giovanile di Ascoli – di cui la metà partiti dalla Riviera in rappresentanza della Diocesi di San Benedetto Ripatransone e Montalto coordinati dal referente Don Marco Calvaresi. Nonostante ormai siamo un'unica Diocesi con il vescovo Palmieri, a livello burocratico e organizzativo siamo ancora due entità separate tanto che noi siamo ospiti in una parrocchia qui al centro di Roma, mentre i ragazzi di San Benedetto sono all'Eur.

