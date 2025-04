ATP Madrid 2025 Zverev alla prova Davidovich Fokina Cobolli sfida Nakashima per gli ottavi

Madrid, secondo ATP 1000 sulla terra battuta. L’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista dopo la grande impresa compiuta ieri da Matteo Arnaldi contro Novak Djokovic.Alexander Zverev, fresco vincitore del torneo di Monaco, affronta l’insidioso esame Alejandro Davidovich Fokina contro cui conduce 4-1 nei confronti diretti. La testa di serie numero 28 è cliente decisamente insidioso sulla terra battuta come ha ribadito con la semifinale raggiunta a Montecarlo. La vittoria ottenuta venerdì sfruttando il ritiro di Rune rappresenta il primo successo in carriera contro un Top 10 per Flavio Cobolli. Il tennista italiano non ha alcuna voglia di fermarsi e vuole continuare il percorso verso la conquista della testa di serie nei tornei dello Slam. Oasport.it - ATP Madrid 2025, Zverev alla prova Davidovich Fokina. Cobolli sfida Nakashima per gli ottavi Leggi su Oasport.it È dedicata ai match valevoli per i sedicesimi della parte alta del tabellone la prima domenica del torneo di, secondo ATP 1000 sulla terra battuta. L’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista dopo la grande impresa compiuta ieri da Matteo Arnaldi contro Novak Djokovic.Alexander, fresco vincitore del torneo di Monaco, affronta l’insidioso esame Alejandrocontro cui conduce 4-1 nei confronti diretti. La testa di serie numero 28 è cliente decisamente insidioso sulla terra battuta come ha ribadito con la semifinale raggiunta a Montecarlo. La vittoria ottenuta venerdì sfruttando il ritiro di Rune rappresenta il primo successo in carriera contro un Top 10 per Flavio. Il tennista italiano non ha alcuna voglia di fermarsi e vuole continuare il percorso verso la conquista della testa di serie nei tornei dello Slam.

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

