Stosa Virtus a Varese Vincere significa salvezza Mens Sana a Genova per chiudere la stagione

salvezza. Ecco cosa manca alla Stosa per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria. I rossoblù si giocano tutto negli ultimi 40 minuti del play in out. Oggi pomeriggio alle 16 (diretta del match su radioSienaTV) la formazione di coach Evangelisti scende in campo al Campus di Varese per affrontare i padroni di casa. Servono gli ultimi 2 punti ai ragazzi in maglia rossoblu per concludere un percorso che negli ultimi 4 mesi ha riservato quasi solamente vittorie, ma che non sono ancora bastate per la matematica certezza della salvezza. Negli anticipi di venerdì, infatti, sono arrivate puntuali le vittorie delle avversarie dirette Legnaia e Spezia. I fiorentini hanno vinto a Torino contro Don Bosco Crocetta assicurandosi la salvezza matematica, mentre i liguri battendo a domicilio Serravalle Scrivia hanno messo tutta la pressione addosso alla Stosa che stasera sa di non poter fallire. Sport.quotidiano.net - Stosa Virtus a Varese. Vincere significa salvezza. Mens Sana a Genova per chiudere la stagione Leggi su Sport.quotidiano.net Un ultimo scatto, quello decisivo per la. Ecco cosa manca allaper raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria. I rossoblù si giocano tutto negli ultimi 40 minuti del play in out. Oggi pomeriggio alle 16 (diretta del match su radioSienaTV) la formazione di coach Evangelisti scende in campo al Campus diper affrontare i padroni di casa. Servono gli ultimi 2 punti ai ragazzi in maglia rossoblu per concludere un percorso che negli ultimi 4 mesi ha riservato quasi solamente vittorie, ma che non sono ancora bastate per la matematica certezza della. Negli anticipi di venerdì, infatti, sono arrivate puntuali le vittorie delle avversarie dirette Legnaia e Spezia. I fiorentini hanno vinto a Torino contro Don Bosco Crocetta assicurandosi lamatematica, mentre i liguri battendo a domicilio Serravalle Scrivia hanno messo tutta la pressione addosso allache stasera sa di non poter fallire.

