Inzaghi spettatore interessato di Barcellona-Real | non gli è dispiaciuto il fatto che… Retroscena

Inzaghi spettatore interessato di Barcellona Real: non gli è dispiaciuto che. Retroscena su quanto accaduto ieri sera nel ritiro di AppianoLa squadra migliore possibile nel momento più complesso possibile. L'Inter ieri si è fermata in ritiro ad Appiano per preparare la sfida di oggi alle 15 contro la Roma, piazzata giusta dopo i due cazzotti duri presi tra campionato (Bologna) e Coppa Italia (Milan), ma il pensiero non poteva che volare oltre, vero la Catalogna. Il percorso dei nerazzurri ha smesso di essere triplo, ma è pur sempre doppio: Serie A e Champions corrono parallelamente, anzi le due competizioni si contaminano. Non a caso, mentre approfondiva dopo cena i segreti dellasquadra di Ranieri, lo staff di Inzaghi divorava con la stessa attenzione la finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid: il fatto che non sia finita ai tempi regolamentari non è certo dispiaciuto, anche perché i nerazzurri hanno pur sempre un giorno di riposo in meno rispetto ai blaugrana.

