L’ultimo lampo di Bergoglio e l’asso della Casa Bianca

della Basilica di San Pietro, un evento storico, la diplomazia nel luogo simbolo della cristianità.La potenza infinita dell’immagine dei due leader a colloquio, testimonia che il nucleo del messaggio di Francesco è la sua visione sulla guerra e sulla pace, la «terza guerra mondiale a pezzi» in un lampo è diventata la possibilità di un nuovo inizio per la Chiesa. Bergoglio ha lasciato un’incompiuta, gran parte delle sue parole sono rimaste “discorso” per eccesso e difetto, non sono mai diventate atto e fatto, ma alL’ultimo ciak sembra che lo Spirito Santo abbia indicato un sentiero nuovo e nello stesso tempo in continuità con quello che aveva predicato Francesco. Liberoquotidiano.it - L’ultimo lampo di Bergoglio e l’asso della Casa Bianca Leggi su Liberoquotidiano.it C’è la mano di Dio in questa sceneggiatura ricca di colpi di scena: il Papa che voleva portare la Chiesa fuori, nel suo funerale ha portato dentro la Chiesa un segno di pace, un vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky all’internoBasilica di San Pietro, un evento storico, la diplomazia nel luogo simbolocristianità.La potenza infinita dell’immagine dei due leader a colloquio, testimonia che il nucleo del messaggio di Francesco è la sua visione sulla guerra e sulla pace, la «terza guerra mondiale a pezzi» in unè diventata la possibilità di un nuovo inizio per la Chiesa.ha lasciato un’incompiuta, gran parte delle sue parole sono rimaste “discorso” per eccesso e difetto, non sono mai diventate atto e fatto, ma alciak sembra che lo Spirito Santo abbia indicato un sentiero nuovo e nello stesso tempo in continuità con quello che aveva predicato Francesco.

