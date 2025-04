Pallavolo Modenese | Trionfo nelle Finali Regionali Giovanili con Moma Anderlini e Modena Volley

Finali Regionali Giovanili, da cui emergeranno le squadre qualificate per le Finali nazionali di fine maggio.Come sempre la Pallavolo Modenese è attesa protagonista, e dopo il secondo posto dell’UniVolley Carpi nella finale Under 14 maschile, nelle due Finali disputate il 25 aprile sono arrivati due successi, con la Moma Anderlini nell’Under 18 Femminile, e con il Modena Volley nell’Under 19 maschile, dove i ragazzi in gialloblù avevano superato in semifinale la Mo.Re. Anderlini per 3-0.Le ragazze di Roberta Maioli hanno dominato la Final Four battendo 3-0 sia il Progresso VTB Bologna, che il Forlì in finale, staccando anche il pass per la Finale Nazionale di categoria, in programma a Costa degli Dei (VV) dal 13 al 18 maggio: oltre al titolo regionale, en plein nei premi individuali, con Stella Cornelli Miglior libero, Stella Caruso miglior schiacciatore, Asja Spaziano miglior palleggiatrice, ed Alice Guerra MVP della manifestazione. Sport.quotidiano.net - Pallavolo Modenese: Trionfo nelle Finali Regionali Giovanili con Moma Anderlini e Modena Volley Leggi su Sport.quotidiano.net Mentre i campionati minori cercano di finire la stagione regolare tra recuperi ed ultimi impegni, è partita la kermesse delle, da cui emergeranno le squadre qualificate per lenazionali di fine maggio.Come sempre laè attesa protagonista, e dopo il secondo posto dell’UniCarpi nella finale Under 14 maschile,duedisputate il 25 aprile sono arrivati due successi, con lanell’Under 18 Femminile, e con ilnell’Under 19 maschile, dove i ragazzi in gialloblù avevano superato in semifinale la Mo.Re.per 3-0.Le ragazze di Roberta Maioli hanno dominato la Final Four battendo 3-0 sia il Progresso VTB Bologna, che il Forlì in finale, staccando anche il pass per la Finale Nazionale di categoria, in programma a Costa degli Dei (VV) dal 13 al 18 maggio: oltre al titolo regionale, en plein nei premi individuali, con Stella Cornelli Miglior libero, Stella Caruso miglior schiacciatore, Asja Spaziano miglior palleggiatrice, ed Alice Guerra MVP della manifestazione.

