Pesaro sfida Verona | Obiettivo playoff in una sfida cruciale

Verona dopo due stagioni, quando nel dicembre 2022 sbancò il Pala AGSM AIM 90-94 sotto la guida di coach Repesa guidati dai 16 punti di Cheatham e Visconti e si issò al 4° posto in classifica. Al termine di quella stagione Verona retrocedette, presentandosi l’anno seguente come una candidata all’immediata risalita prima di essere eliminata in semifinale playoff. E quest’anno le ambizioni non sono cambiate. L’attuale settimo posto le garantirebbe l’accesso diretto ai playoff, ma oggi dovrà centrare la vittoria per difendersi dalle tre squadre distanti due soli punti che potrebbero condannarla ai play-in.All’andata, alla Vitrifrigo Arena, in piena crisi pesarese, furono i veneti a conquistare i due punti (63-73), grazie ad un ultimo quarto da 10-18 che mise in evidenza tutti i problemi della Vuelle. Ilrestodelcarlino.it - Pesaro sfida Verona: Obiettivo playoff in una sfida cruciale Leggi su Ilrestodelcarlino.it La formazione pesarese torna in campo sul parquet didopo due stagioni, quando nel dicembre 2022 sbancò il Pala AGSM AIM 90-94 sotto la guida di coach Repesa guidati dai 16 punti di Cheatham e Visconti e si issò al 4° posto in classifica. Al termine di quella stagioneretrocedette, presentandosi l’anno seguente come una candidata all’immediata risalita prima di essere eliminata in semifinale. E quest’anno le ambizioni non sono cambiate. L’attuale settimo posto le garantirebbe l’accesso diretto ai, ma oggi dovrà centrare la vittoria per difendersi dalle tre squadre distanti due soli punti che potrebbero condannarla ai play-in.All’andata, alla Vitrifrigo Arena, in piena crisi pesarese, furono i veneti a conquistare i due punti (63-73), grazie ad un ultimo quarto da 10-18 che mise in evidenza tutti i problemi della Vuelle.

