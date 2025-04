In estate nelle aule romagnole si bolle

nelle dichiarazioni che l’assessora vuole sentire il mondo della scuola, prima di decidere".La proposta di posticipare la fine della scuola al termine di giugno come la vede? "Credo che possa risultare difficile per la scuola italiana terminare dopo il 7 giugno. Ilrestodelcarlino.it - "In estate nelle aule romagnole si bolle" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Francesco Postiglione, preside del liceo linguistico Ilaria Alpi, cos’ha il calendario scolastico che non va, visto che la Regione ci vorrebbe mettere mano? "Non ha nulla che non va secondo me. O perlomeno non lo considero uno dei principali problemi della scuola italiana. Poi è sicuramente possibile apporre aggiustamenti e correzioni".Cosa ne pensa dello ‘Spring Break’ come novità da inserire anche in Italia? "Non ho opinioni negative su questa proposta. Ovviamente spetterà all’assessora Isabella Conti valutare. Mi fa piacere leggeredichiarazioni che l’assessora vuole sentire il mondo della scuola, prima di decidere".La proposta di posticipare la fine della scuola al termine di giugno come la vede? "Credo che possa risultare difficile per la scuola italiana terminare dopo il 7 giugno.

Ne parlano su altre fonti

Sequoie Music Park 2025: un mese di stelle della musica illumina l’estate bolognese - Dopo il successo della scorsa edizione, il Sequoie Music Park è pronto a infiammare nuovamente l’estate bolognese. Nella suggestiva cornice del Parco delle Caserme Rosse, dal 17 giugno al 20 luglio, si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale per un mese all’insegna della grande musica e della condivisione. La rassegna, organizzata da Unipol Arena, si presenta con un cartellone eclettico e imperdibile, capace di abbracciare diversi generi musicali e di attrarre un pubblico variegato. 🔗ildenaro.it

Caramello o cannella? Cognac o peanut butter? Oppure cioccolato fondente e caffé... Tutte le sfumature must della borsa in suede per l'estate - Sono l’item numero uno da sfoggiare ai festival musicali stile Glastonbury e Coachella, ma anche per elevare i look di ogni giorno con un twist hippie chic. Le borse in camoscio si rinnovano per l’estate 2025 in silhouette inedite e materiali ultra soft di ultima generazione. E diventano ufficialmente le nuove regine della stagione calda. ... 🔗iodonna.it

Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] - Concorso per la scuola secondaria PNRR2 di cui al DDG n. 3059/2024: con decreto n. 808 dell'08 aprile 2025 il Ministero ha annullato uno dei quesiti della prova scritta svolta il pomeriggio del 27 febbraio. L'articolo Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

In estate nelle aule romagnole si bolle. 🔗Se ne parla anche su altri siti