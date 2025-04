Amici è finito Rivolta social al momento dell’eliminazione | caos totale

Amici 24 è stata carica di emozioni e tensioni fin dall’inizio. Dopo le tre manche di gara, a rischio eliminazione sono finiti Nicolò, TrigNo e Chiara. Come da tradizione, il primo a salvarsi è stato Nicolò, lasciando quindi in ballottaggio i due fidanzati. L’atmosfera si è fatta subito pesante, tanto che Maria De Filippi è intervenuta per cercare di alleggerire la tensione. Rivolgendosi in particolare a TrigNo, visibilmente agitato, ha detto: “Vi vedo agitati, tu soprattutto TrigNo. Che si fa adesso? Tu canti e lei balla, ma godetevela. Capisco la tensione, ma questa è una trasmissione. Stai tranquillo, questo è un programma televisivo, poi c’è la vita fuori e conta più quella che questo. Anche tu Chiara stai tranquilla, sei bravissimo, te lo dico davvero, perché lo penso”. Leggi su Caffeinamagazine.it La sesta puntata del serale di24 è stata carica di emozioni e tensioni fin dall’inizio. Dopo le tre manche di gara, a rischio eliminazione sono finiti Nicolò, TrigNo e Chiara. Come da tradizione, il primo a salvarsi è stato Nicolò, lasciando quindi in ballottaggio i due fidanzati. L’atmosfera si è fatta subito pesante, tanto che Maria De Filippi è intervenuta per cercare di alleggerire la tensione. Rivolgendosi in particolare a TrigNo, visibilmente agitato, ha detto: “Vi vedo agitati, tu soprattutto TrigNo. Che si fa adesso? Tu canti e lei balla, ma godetevela. Capisco la tensione, ma questa è una trasmissione. Stai tranquillo, questo è un programma televisivo, poi c’è la vita fuori e conta più quella che questo. Anche tu Chiara stai tranquilla, sei bravissimo, te lo dico davvero, perché lo penso”.

