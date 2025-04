Inter-Roma probabili formazioni | pochi dubbi per Ranieri e Inzaghi occhio a Paredes

Roma che si gioca le ultime chance per agguantare un 4° posto che avrebbe dell'incredibile se si pensa a dov'era la squadra qualche mese fa. Di fronte però un avversario di livello assoluto come l'Inter, sì stanca dai tanti impegni sostenuti ed ancora in programma ma desiderosa di riscatto dopo la settimana travagliata trascorsa.3 punti da recuperare sul Bologna, con Lazio e Juventus nel mezzo da superare. Questa la situazione che si para davanti alla banda di Ranieri a 5 partite dal termine, e ciò vuol dire tanto contro l'Inter quanto con le altre i pareggini opachi non bastano più. Inzaghi però si è visto agganciare dal Napoli in vetta a causa della sconfitta rimediata al Dall'Ara, e con anche lo 0-3 subito nel derby di ritorno in semifinale di Coppa Italia, perdere altri punti non è contemplato.

