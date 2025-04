Zenith Prato sfida l' Imolese per mantenere vive le speranze di play out

Zenith Prato andrà a giocarsi le residue speranze di agguantare quantomeno i play out sul campo dell’Imolese, formazione temibile, che però ha ben poco da chiedere, ormai, al campionato, visto che veleggia a quota 47 punti, matematicamente fuori dalla zona play out e al tempo stesso dalla lotta per non retrocedere in Eccellenza. Per gli amaranto, al contrario, quella odierna è la prima di due finali. L’obiettivo della prima squadra di via del Purgatorio è quello di provare a portare a casa il massimo dei punti disponibili in queste ultime due giornate di campionato, in attesa che la giustizia sportiva si pronunci sul ricorso presentato dalla società in seguito alla maxi-penalizzazione di 15 punti assegnatale per il tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini. Lanazione.it - Zenith Prato sfida l'Imolese per mantenere vive le speranze di play out Leggi su Lanazione.it Penultima giornata di regular season nel girone D di serie D. Oggi pomeriggio alle 15 laandrà a giocarsi le residuedi agguantare quantomeno iout sul campo dell’, formazione temibile, che però ha ben poco da chiedere, ormai, al campionato, visto che veleggia a quota 47 punti, matematicamente fuori dalla zonaout e al tempo stesso dalla lotta per non retrocedere in Eccellenza. Per gli amaranto, al contrario, quella odierna è la prima di due finali. L’obiettivo della prima squadra di via del Purgatorio è quello di provare a portare a casa il massimo dei punti disponibili in queste ultime due giornate di campionato, in attesa che la giustizia sportiva si pronunci sul ricorso presentato dalla società in seguito alla maxi-penalizzazione di 15 punti assegnatale per il tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini.

