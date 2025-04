Italposa Forlì sfida Macerata al Buscherini | sfida cruciale in serie A di softball

Italposa Forlì torna sul diamante amico del Buscherini, anche se con un giorno di ritardo dopo lo slittamento di questa gara della quinta giornata della serie A di softball per i funerali del Papa, e oggi (gara1 fissata alle 15, gara2 alle 17.30) ospita la formazione (nobile decaduta) del Macerata.Le bianconere vengono dal pareggio poco convincente di Castelfranco Veneto, mentre le marchigiane nella scorsa giornata erano impegnate sul campo della capolista Bollate, dove sono cadute 9-0 nel primo incontro mentre il secondo è stato interrotto sull’1-0 per le padrone di casa a causa di un guasto all’impianto di illuminazione, con partita quindi da completare al più presto.In classifica l’Italposa occupa la terza posizione, con 5 vittorie e 3 sconfitte, mentre le marchigiane sono settime, contando un solo successo in 5 incontri, e con tre gare da recuperare: il finale di gara2 appunto di Bollate e la prima giornata contro Caronno, coi match rinviati per maltempo. Sport.quotidiano.net - Italposa Forlì sfida Macerata al Buscherini: sfida cruciale in serie A di softball Leggi su Sport.quotidiano.net L’torna sul diamante amico del, anche se con un giorno di ritardo dopo lo slittamento di questa gara della quinta giornata dellaA diper i funerali del Papa, e oggi (gara1 fissata alle 15, gara2 alle 17.30) ospita la formazione (nobile decaduta) del.Le bianconere vengono dal pareggio poco convincente di Castelfranco Veneto, mentre le marchigiane nella scorsa giornata erano impegnate sul campo della capolista Bollate, dove sono cadute 9-0 nel primo incontro mentre il secondo è stato interrotto sull’1-0 per le padrone di casa a causa di un guasto all’impianto di illuminazione, con partita quindi da completare al più presto.In classifica l’occupa la terza posizione, con 5 vittorie e 3 sconfitte, mentre le marchigiane sono settime, contando un solo successo in 5 incontri, e con tre gare da recuperare: il finale di gara2 appunto di Bollate e la prima giornata contro Caronno, coi match rinviati per maltempo.

Su altri siti se ne discute

Derby infuocato: Fortitudo Bologna sfida Forlì per i playoff - Ore 20: in un’Unieuro Arena da sold out arriva la Fortitudo Bologna, per un derby sempre bollente che, quest’anno, mette in palio due punti fondamentali per la classifica. Per Forlì, infatti, un successo significherebbe mettere una seria ipoteca sui playoff: ribaltare il 76-71 dell’andata permetterebbe ai biancorossi di portarsi sul +4 sull’ottavo posto, con il vantaggio negli scontri diretti contro tutte le possibili inseguitrici eccetto Verona. 🔗sport.quotidiano.net

Consar Ravenna sfida Macerata negli ottavi di Coppa Italia - Eliminata dai playoff, la Consar Ravenna è ora chiamata ad onorare l’impegno di Coppa Italia. I giallorossi scendono in campo stasera, alle 20, al PalaCosta (arbitri Clemente e Marigliano; biglietti a 15 e 10 euro, U12 a un euro; diretta web in chiaro su vbtv.it) per affrontare Macerata, in gara1 degli ottavi di finale. Si gioca al meglio delle 2 vittorie su 3. Gara2 è in programma sabato prossimo, alle 17. 🔗sport.quotidiano.net

Sfida insidiosa per l'Unieuro, a Forlì è di scena Cremona. Martino: "Vogliamo fortemente i due punti" - L'Unieuro Forlì riceve l'insidiosa e muscolosa Ferraroni JuVi Cremona nel match valido per la 32° Giornata della Regular Season della Serie A2. La squadra di Coach Luca Bechi è reduce dalla preziosissima vittoria nello scontro salvezza contro l'HDL Nardò mentre la Pieffe ha espugnato il... 🔗forlitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italposa Forlì sfida Macerata al Buscherini: sfida cruciale in serie A di softball; Serie A Softball: Italposa Forlì sfida le Thunders a Castelfranco Veneto; Serie A Softball: Italposa Forlì sfida le Thunders a Castelfranco Veneto; Serie A Softball: Italposa Forlì sfida le Blue Girls Pianoro nel derby emiliano-romagnolo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online