Il prezzo del gas oggi 27 aprile 2025

Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 27 aprile 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è influenzato da diversi fattori, tra cui i costi di approvvigionamento, le spese di trasporto e distribuzione, le tasse e le imposte. ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce il prezzo del gas per il Servizio di Tutela, mentre nel mercato libero i fornitori possono applicare tariffe diverse in base alle loro politiche commerciali e alle condizioni di mercato.prezzo del gas nel Servizio di Tutela e VulnerabilitàIl Servizio di Tutela è un regime di fornitura di gas naturale che garantisce ai consumatori domestici e alle piccole imprese un prezzo stabilito da ARERA.

