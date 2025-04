Tarros la salvezza diretta appesa a un filo

Tarros SPEZIA89(21-25, 34-45, 48-68)SERRAVALLE: Erhaghewu 22, Savio 12, Pilati 5, De Filippo, Ragazzini 12, Lazzari 4, Isaia 3, Mittica 6, Ruiu 3, Marrale, Pavone 9, Speretta 1. All. Gatti. (TL: 7/14, T2: 20/40, T3: 10/23)Tarros SPEZIA: Pettinaroli 8, Manto 7, Ramirez 3, Gogishvili 9, Merlo 14, Loschi 11, Morciano 23, Steffanini, Tedeschi, Dias 14. All. Mori. (TL: 10/13, T2: 26/39, T3: 9/24)Arbitri: Leonardo Petruzzi di Cusano Milanino e Fabio Brambilla di VimercateSERRAVALLE - La stagione della Tarros al 99% prosegue. La matematica si avrà soltanto questa sera con l’esito della gara tra Campus Varese e Virtus Siena: solo il successo dei lombardi permetterebbe al team del presidente Danilo Caluri di festeggiare. Dunque anche l’ultimo successo, l’11° (sul campo) su 12 gare, in quel di Serravalle molto probabilmente non consente ai ragazzi di coach Mori di terminare con la salvezza che invece dovrà passare dai play-out che prendono il via nel week-end del 10-11 maggio. Sport.quotidiano.net - Tarros, la salvezza diretta appesa a un filo Leggi su Sport.quotidiano.net SERRAVALLE77SPEZIA89(21-25, 34-45, 48-68)SERRAVALLE: Erhaghewu 22, Savio 12, Pilati 5, De Filippo, Ragazzini 12, Lazzari 4, Isaia 3, Mittica 6, Ruiu 3, Marrale, Pavone 9, Speretta 1. All. Gatti. (TL: 7/14, T2: 20/40, T3: 10/23)SPEZIA: Pettinaroli 8, Manto 7, Ramirez 3, Gogishvili 9, Merlo 14, Loschi 11, Morciano 23, Steffanini, Tedeschi, Dias 14. All. Mori. (TL: 10/13, T2: 26/39, T3: 9/24)Arbitri: Leonardo Petruzzi di Cusano Milanino e Fabio Brambilla di VimercateSERRAVALLE - La stagione dellaal 99% prosegue. La matematica si avrà soltanto questa sera con l’esito della gara tra Campus Varese e Virtus Siena: solo il successo dei lombardi permetterebbe al team del presidente Danilo Caluri di festeggiare. Dunque anche l’ultimo successo, l’11° (sul campo) su 12 gare, in quel di Serravalle molto probabilmente non consente ai ragazzi di coach Mori di terminare con lache invece dovrà passare dai play-out che prendono il via nel week-end del 10-11 maggio.

