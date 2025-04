Papa Francesco tomba a Santa Maria Maggiore visitabile da oggi

Dalle 7 di questa mattina, domenica 27 aprile, è possibile rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo i funerali e il corteo di ieri, a cui hanno partecipato 400mila persone, da oggi i fedeli potranno recarsi nel luogo in cui Bergoglio chiese di essere sepolto.

