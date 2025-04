Lutto nel mondo del calcio | ci ha lasciato Jair da Costa a 84 anni ex attaccante e colonna dell’Inter di Herrera

Lutto nel mondo del calcio: ci ha lasciato Jair da Costa a 84 anni, ex attaccante e colonna dell’Inter di Herrera Si è spento, ad 84 anni, l’ex attaccante Jair da Costa, esterno destro brasiliano dall’impatto importante nel calcio nazionale e internazionale. In Italia aveva vestito le maglie di Roma e soprattutto Inter con Helenio . Calcionews24.com - Lutto nel mondo del calcio: ci ha lasciato Jair da Costa a 84 anni, ex attaccante e colonna dell’Inter di Herrera Leggi su Calcionews24.com neldel: ci hadaa 84, exdiSi è spento, ad 84, l’exda, esterno destro brasiliano dall’impatto importante nelnazionale e internazionale. In Italia aveva vestito le maglie di Roma e soprattutto Inter con Helenio .

Su questo argomento da altre fonti

Lutto nel mondo del calcio, addio a Jorge Bolano: l’ex di Parma e Samp è morto a 47 anni - Jorge Bolaño, ex centrocampista di Parma, Lecce, Sampdoria e Modena, è morto all’età di 47 anni a causa di un infarto Jorge Bolaño, ex centrocampista di Parma, Lecce, Sampdoria e Modena, è morto all’età di 47 anni a causa di un infarto mentre si trovava a un compleanno a Cucutà. Il colombiano, che aveva iniziato […] 🔗calcionews24.com

Lutto nel mondo del calcio: lo piangono Zeman e la Serie A - Ultimo aggiornamento 11 Febbraio 2025 10:32 di Alessia Nella mattina di ieri, dieci febbraio, ci ha lasciati un ex difensore del nostro campionato. Per lui due anni nella massima serie con Zeman al timone. Tutti ricordiamo ancora le gesta del Foggia di Zdenek Zeman. Un gioco spettacolare che, a suo modo, ha un po’ rivoluzionato il gioco del calcio, portando parecchie novità. Non è per caso che in quei anni, in Italia, si usava parlare di “Zemanlandia”. 🔗rompipallone.it

Addio all’ex arbitro di serie A Giuseppe Conocchiari, mondo del calcio in lutto - Montecassiano (Macerata), 6 marzo 2025 – In lutto il mondo degli arbitri di calcio maceratesi per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Conocchiari, 68 anni di Sambucheto di Montecassiano. Conocchiari è stato colpito da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scammpo. L’ex giacchetta nera aveva debuttato in serie A dirigendo la gara Juve-Cagliari (1992) e vantava anche 30 presenze sui campi di serie B. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mondo del calcio in lutto, se n’è andato Jair; Inter in lutto, è morto un grande campione del passato: ha vinto 2 coppe Campioni e 4 scudetti; Lutto nel mondo del calcio, morto Jair da Costa: aveva 84 anni; Calcio: è morto Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce, rinviata partita. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lutto nel mondo del calcio, si è spento Jair Da Costa: il saluto della Roma - Il campione brasiliano si è spento ieri sera, all’età di 84 anni. Campione del Mondo nel ‘62, vestì in Italia le maglie di Inter e Roma, nella stagione 1967/68 ... 🔗ilromanista.eu

Inter in lutto, è morto un grande campione del passato: ha vinto 2 coppe Campioni e 4 scudetti - Serie A in lutto, mondo del calcio in lutto a poche ore dalle sfide decisive di Inter e Napoli calcio. E' morto Jair da Costa, mitica ala dell'Inter degli anni '60 e pluricampione durante la gestione ... 🔗msn.com

Addio alla "Freccia nera". Lutto nel mondo del calcio per la morte di Jair protagonista nella grande Inter di Herrera - E’ morto il calciatore Jair da Costa. Aveva 84 anni. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter di Helenio Herrera. Quattro ... 🔗msn.com