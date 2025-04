Sammaurese-Riccione United | sfida decisiva per lo spareggio salvezza

Sammaurese ha davvero la possibilità di accedere allo spareggio. Serve, è chiaro, la vittoria nello scontro in programma oggi al Macrelli contro il Riccione United. Per la squadra Riccionese le speranze sono ridotte ad una percentuale davvero minima ma di sicuro vorrà provare a giocarsi l’ultimissima possibilità, per questo un confronto che potrebbe sembrare del tutto scontato può invece diventare complicato per Ferrani e compagni. Contro il Progresso i giallorossi hanno ritrovato quelle qualità che da adesso in poi non dovranno più mancare, prima di tutto compattezza e attenzione sempre al massimo e concretezza dentro l’area avversaria. Rimane molto probabile che Stefano Protti decida di schierare la stessa formazione che ha conquistato i tre punti nell’ultimo turno, un cambiamento comunque si impone vista la squalifica di Nicolò Ravaioli, al suo posto dovrebbe giocare Nisi. Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese-Riccione United: sfida decisiva per lo spareggio salvezza Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il turno pre pasquale ha rimescolato le carte in zona retrocessione diretta e playout e adesso laha davvero la possibilità di accedere allo. Serve, è chiaro, la vittoria nello scontro in programma oggi al Macrelli contro il. Per la squadrase le speranze sono ridotte ad una percentuale davvero minima ma di sicuro vorrà provare a giocarsi l’ultimissima possibilità, per questo un confronto che potrebbe sembrare del tutto scontato può invece diventare complicato per Ferrani e compagni. Contro il Progresso i giallorossi hanno ritrovato quelle qualità che da adesso in poi non dovranno più mancare, prima di tutto compattezza e attenzione sempre al massimo e concretezza dentro l’area avversaria. Rimane molto probabile che Stefano Protti decida di schierare la stessa formazione che ha conquistato i tre punti nell’ultimo turno, un cambiamento comunque si impone vista la squalifica di Nicolò Ravaioli, al suo posto dovrebbe giocare Nisi.

