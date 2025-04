Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile | la rassegna stampa di Sky TG24

Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24 Leggi su Tg24.sky.it Aperture dei giornali dedicate ai funerali di papa Francesco, con 400mila persone tra piazza San Pietro e le strade di Roma dove si è svolto il corteo funebre. L'omelia del cardinale Re: "Bergoglio voleva ponti e non muri". La salma, omaggiata da leader mondiali, è stata poi tumulata a Santa Maria Maggiore. Prima delle esequie, incontro storico in Basilica fra Trump e Zelensky per la pace in Ucraina. Putin: "Pronti a negoziati senza precondizioni". Caso Epstein, si suicida l'accusatrice Virginia Giuffre

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24 - Aperture dei giornali sempre dedicate agli effetti dei dazi: dopo il tonfo delle Borse, potrebbe dimettersi il segretario al Tesoro Usa. Proteste anti-Trump in 50 Stati americani. Musk al Congresso della Lega: "Spero in un futuro senza tariffe. In Europa ci saranno massacri di massa causa terrorismo". Giorgetti apre alla sospensione del Patto Ue per aiutare le imprese. Ieri la manifestazione a Roma contro il riarmo europeo, Conte (M5s): "Siamo l'alternativa al governo"

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24 - Aperture dei giornali dedicate alle parole della premier Meloni al Congresso di Azione: "Senza difesa l'Ue diventa una comunità hippie demilitarizzata". Myanmar allo stremo per il terremoto, ma il regime continua a bombardare i ribelli. L'amministrazione Trump invia una lettera alle grandi aziende europee chiedendo di vietare i programmi sulla diversità: per Parigi è una "ingerenza inaccettabile". Tim, Poste acquista il 15% delle azioni di Vivendi e diventa il primo azionista

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24 - In apertura dei giornali, la risposta dell'Europa dopo l'esclusione dal tavolo dei negoziati con la Russia: Macron convoca un vertice con i leader dei Ventisette. A Riad prime trattative tra Washington e Mosca sul futuro dell'Ucraina. Allarme di Panetta (Bankitalia) sui dazi americani: "Il peso maggiore sarà su Italia e Germania". Caso Clostebol, accordo tra Sinner e Wada: tre mesi di sospensione. Infine il Festival di Sanremo, con la vittoria di Olly e gli ascolti record

