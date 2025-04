Cavalieri Union | sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A

Cavalieri Union che sono chiamati obbligatoriamente a vincere contro il Biella e ad incrociare le dita. Gli uomini di Alberto Chiesa si giocheranno in Piemonte la permanenza nel girone di merito della Serie A, nell’ultimo incontro di campionato che prenderà il via alle 15,30. I piemontesi, già vincitori all’andata a Iolo, sono secondi in classifica e partono con i favori del pronostico, ma i Cavalieri possono giocarsela alla pari. Un successo però potrebbe non bastare: i "tuttineri" sono noni in graduatoria con 31 punti, a due lunghezze dall’ottavo posto che garantisce la salvezza e che è attualmente occupato dall’Avezzano. Lanazione.it - Cavalieri Union: sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A Leggi su Lanazione.it "Una partita tosta, sicuramente non la più semplice da giocare in questo momento. Però ci siamo detti di andare fino in fondo e crederci per ottanta minuti. Sappiamo che non tutto dipende da noi, ma anche dal risultato dell’Avezzano". Lorenzo Puglia non ha usato mezzi termini, nel descrivere la situazione deiche sono chiamati obbligatoriamente a vincereile ad incrociare le dita. Gli uomini di Alberto Chiesa si giocheranno in Piemonte la permanenza nel girone di merito dellaA, nell’ultimo indi campionato che prenderà il via alle 15,30. I piemontesi, già vincitori all’andata a Iolo, sono secondi in classifica e partono con i favori del pronostico, ma ipossono giocarsela alla pari. Un successo però potrebbe non bastare: i "tuttineri" sono noni in graduatoria con 31 punti, a due lunghezze dall’ottavo posto che garantisce lae che è attualmente occupato dall’Avezzano.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cavalieri Union-Cus Torino: sfida decisiva per la salvezza e l'addio di Giovanchelli - Circa un anno fa, Cavalieri Union-Cus Torino era una delle semifinali playoff e metteva di fronte due formazioni che sognavano la promozione. Quasi dodici mesi dopo, la stessa sfida varrà una buona fetta di salvezza: i piemontesi sono praticamente salvi, toccherà adesso agli uomini di Alberto Chiesa raggiungere lo stesso traguardo. Un match, quello che andrà in scena alle 15,30 odierne, valido per la penultima giornata del campionato di Serie A. 🔗lanazione.it

Cavalieri Union: sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A - "La stagione? Abbiamo lasciato troppi punti per strada anche in gare che avremmo dovuto vincere. E adesso ci troviamo in questa situazione: avremmo potuto e dovuto concretizzare maggiormente". E’ capitan Lorenzo Puglia a provare a scuotere il gruppo, in vista dell’ultimo e decisivo impegno di campionato contro il Biella. L’ultimo impegno in Serie A, che i Cavalieri Union disputeranno in trasferta nella città piemontese, inizierà alle 15:30 di domenica. 🔗lanazione.it

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cavalieri Union: sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A; Cavalieri Union: sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A; Cavalieri Union: sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A; Cavalieri Union-Cus Torino: sfida decisiva per la salvezza e l'addio di Giovanchelli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cavalieri Union: sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A - I Cavalieri Union affrontano Biella in una partita cruciale per la permanenza in Serie A, sperando anche nel risultato dell'Avezzano. 🔗lanazione.it

Cavalieri Union-Cus Torino: sfida decisiva per la salvezza e l'addio di Giovanchelli - Cavalieri Union-Cus Torino si affrontano per la salvezza in Serie A e l'addio di Giovanchelli. Match cruciale per la classifica. Circa un anno fa, Cavalieri Union-Cus Torino era una delle ... 🔗lanazione.it

Cavalieri Union, contro il Cus Torino è solo un pareggio: la vittoria sfuma a pochi minuti dalla fine del match - PRATO/SESTO FIORENTINO – Non sono bastati 80 minuti ai Cavalieri Union per avere ragione del Cus Torino e conquistare quattro punti preziosi per la graduatoria: il match contro la formazione ... 🔗piananotizie.it