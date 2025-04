5 000 spie cinesi a Taiwan | allarme per i piani di Pechino

A Taiwan ci sarebbero migliaia e migliaia di individui incaricati di raccogliere informazioni sensibili per conto di Pechino

Svelata una maxi rete di spie cinesi: la scoperta che gela gli Usa - Le autorità delle Filippine, uno dei principali partner Usa in Asia, hanno scoperto una rete di centinaia di presunte spie cinesi 🔗ilgiornale.it

Clandestini e dormitorio. Chiuse due ditte cinesi. Multe per 170.000 euro - Ancora controlli del gruppo interforze. Ancora clandestini trovati al lavoro e operai impiegati senza un regolare contratto. E poi c’è il solito dormitorio. I controlli sono stati disposti dalla Prefettura nell’ambito del gruppo di lavoro interistituzionale per il contrasto allo sfruttamento, di cui fanno parte polizia, carabinieri, Guardia di finanza, Ispettorato del lavoro, Asl, Inps, vigili del fuoco, polizia municipale, Alia e Agenzia delle Dogane. 🔗lanazione.it

USA, "niente sesso con i cittadini cinesi", l'ordine di “non-fraternization" di Washington al proprio personale in Cina "contro le spie" - Vietati rapporti sessuali e relazioni romantiche con i locali, non rientrano nella direttiva coloro che avevano già in corso una relazione "ufficiale". Il governo statunitense ha vietato al proprio personale in Cina di intrattenere "rapporti sessuali e relazione romantiche con i locali". La n 🔗ilgiornaleditalia.it

