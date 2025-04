Canada auto contro la folla al festival Lapu Lapu di Vancouver | morti e feriti – Il video

folla durante un festival chiamato Lapu Lapu a Vancouver, sabato sera, nell’ovest del Canada. Lo ha detto la polizia, aggiungendo che il conducente del suv è stato arrestato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 nei pressi di East 41st Avenue e Fraser Street. In un post su X, il dipartimento di polizia di Vancouver ha affermato che ulteriori informazioni sarebbero state rese pubbliche nelle prossime ore, a indagini in corso. La tappa elettorale del Nuovo partito democraticoSecondo quanto riporta Cbs news l’NDP aveva fatto tappa al festival per la sua campagna elettorale. In una dichiarazione pubblicata su X, il leader del Nuovo partito democratico Jagmeet Singh ha dichiarato di essere «inorridito nell’apprendere dell’incidente avvenuto durante le celebrazioni del Lapu Lapu Day a Vancouver, in cui sono rimaste ferite e uccise persone innocenti». Leggi su Open.online Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto ladurante unchiamato, sabato sera, nell’ovest del. Lo ha detto la polizia, aggiungendo che il conducente del suv è stato arrestato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 nei pressi di East 41st Avenue e Fraser Street. In un post su X, il dipartimento di polizia diha affermato che ulteriori informazioni sarebbero state rese pubbliche nelle prossime ore, a indagini in corso. La tappa elettorale del Nuovo partito democraticoSecondo quanto riporta Cbs news l’NDP aveva fatto tappa alper la sua campagna elettorale. In una dichiarazione pubblicata su X, il leader del Nuovo partito democratico Jagmeet Singh ha dichiarato di essere «inorridito nell’apprendere dell’incidente avvenuto durante le celebrazioni delDay a, in cui sono rimaste ferite e uccise persone innocenti».

Cosa riportano altre fonti

Germania, auto contro la folla a Mannheim: almeno un morto e diversi feriti - Ancora un attacco con auto in corsa in Germania: un Suv è stato lanciato sulla folla. Il conducente è stato fermto 🔗ilgiornale.it

Trump alza la minaccia contro il Canada: «Dazi del 50% su acciaio e alluminio, chiuderò il vostro settore auto». Ottawa: «Risponderemo» - Si avvia verso un’escalation la guerra commerciale tra Stati Uniti e la Canada. All’indomani del «lunedì nero» dei mercati azionari, che hanno chiuso in perdita proprio perché spaventati dalle politiche protezionistiche della Casa Bianca, Donald Trump non fa alcun passo indietro sui dazi. Anzi, in risposta ai contro-dazi del 25% sull’elettricità imposti dall’Ontario, il presidente americano ha incaricato il dipartimento del Tesoro di aggiungere una tariffa aggiuntiva del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio in arrivo negli Stati Uniti dal Canada. 🔗open.online

Germania, auto contro la folla: almeno un morto e feriti gravi - A Mannheim, cittadina situata nel sud-ovest della Germania, è in corso una vasta operazione da parte della polizia tedesca. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare il centro cittadino, mentre i soccorsi sono in arrivo sul posto. Al momento, la polizia non ha fornito dettagli aggiuntivi, né ha spiegato la causa che ha portato all’intervento. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, citando Mannheim 24, pare che un SUV abbia investito una folla di persone. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Canada, auto sulla folla a un festival a Vancouver: diversi morti; Auto sulla folla al festival di Vancouver: ci sono diversi morti; Con l'auto contro la folla al festival di strada, morti e feriti a Vancouver; Canada, auto sulla folla a un festival a Vancouver: diversi morti e feriti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Auto sulla folla a Vancouver durante un festival, diversi morti - Diverse persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite dopo che un uomo ha guidato la propria auto contro la folla durante un festival che sabato sera si teneva in strada a Vancouver, in ... 🔗tg.la7.it

Canada, auto sulla folla a Vancouver durante un festival: "Diversi morti" - (Adnkronos) - "Diverse persone sono rimaste uccise" dopo che un'auto si è schiantata contro la folla a Vancouver, in Canada. A darne notizia è la polizia locale, che sui social ha parlato anche di div ... 🔗msn.com

Auto sulla folla durante il festival Lapu Lapu a Vancouver: morti e feriti - Arrestato il conducente del SUV. Il sindaco Ken Sim: “Scioccato e profondamente addolorato per l’orribile incidente” ... 🔗notizie.tiscali.it