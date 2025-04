Flavio Mologni l' escursionista morto davanti al fratello

Flavio Mologni, di Scanzorosciate (Bergamo), è morto nel pomeriggio di sabato a Valbondione, precipitando nella zona del Rifugio Curò (a circa 1900 metri d'altezza).La morteSecondo la prima ricostruzione dell'accaduto, durante un'escursione con alcuni amici e il. Milanotoday.it - Flavio Mologni, l'escursionista morto davanti al fratello Leggi su Milanotoday.it Un uomo di 64 anni,, di Scanzorosciate (Bergamo), ènel pomeriggio di sabato a Valbondione, precipitando nella zona del Rifugio Curò (a circa 1900 metri d'altezza).La morteSecondo la prima ricostruzione dell'accaduto, durante un'escursione con alcuni amici e il.

Approfondimenti da altre fonti

Escursionista scivola sul sentiero a Valbondione e precipita per 100 metri: morto Flavio Mologni - Flavio Mologni è deceduto nel pomeriggio del 26 aprile dopo essere precipitato per un centinaio di metri. Il 64enne stava percorrendo il sentiero per il rifugio Curò quando è inciampato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Valbondione, inciampa e precipita per 100 metri: morto il 54enne Flavio Mologni - Bergamo, 26 aprile 2025 – Tragedia durante una gita sulle montagne di Valbondione, nella Bergamasca: un uomo è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri. L’allarme è scattato verso le 13. Flavio Mologni, 54enne nato ad Alzano Lombardo e residente a Scanzorosciate, stava percorrendo il sentiero invernale per raggiungere il rifugio Curò a 1900 metri insieme a quattro amici quando sarebbe inciampato e precipitato per circa 100 metri. 🔗ilgiorno.it

Precipita per oltre 50 metri dal Pizzo Camino in Valcamonica: morto un escursionista - Un escursionista è morto nella mattinata del 23 febbraio dopo essere precipitato per 50 metri dal Pizzo Camino (Brescia). A dare l'allarme sono stati i tre compagni di escursione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Flavio Mologni, l'escursionista morto davanti al fratello; Scivola sul sentiero per il rifugio Curò, Flavio Mologni muore dopo essere precipitato per 100 metri; Valbondione, inciampa e precipita per 100 metri: morto il 54enne Flavio Mologni; Escursionista scivola sul sentiero a Valbondione e precipita per 100 metri: morto Flavio Mologni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Escursionista scivola sul sentiero a Valbondione e precipita per 100 metri: morto Flavio Mologni - Flavio Mologni è deceduto nel pomeriggio del 26 aprile dopo essere precipitato per un centinaio di metri. Il 64enne stava percorrendo il sentiero per il rifugio Curò quando è inciampato. 🔗fanpage.it

Flavio Mologni, l'escursionista morto davanti al fratello - Un uomo di 64 anni, Flavio Mologni, di Scanzorosciate (Bergamo), è morto nel pomeriggio di sabato a Valbondione, precipitando nella zona del Rifugio Curò. 🔗milanotoday.it

Precipita per cento metri, morto escursionista di 64 anni - Un uomo di 64 anni, Flavio Mologni, di Scanzorosciate (Bergamo), è morto oggi pomeriggio a Valbondione, precipitando nella zona del Rifugio Curò. (ANSA) ... 🔗ansa.it