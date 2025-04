Lo Spirito un po' Santo un po' no

Spirito Santo è protagonista e Roma è la sua casa, qui c'è tanto anche di umano. Una lenta tessitura diplomatica che ha trovato nelle ultime 48 ore una convergenza inedita grazie al passo indietro o laterale di tutti i protagonisti. Sua Santità si è immolato. La sua morte è diventata una nuova vita. Ma anche Trump ha cambiato toni, trattato davvero con Mosca fuori dalle tv. Zelensky ha ascoltato. Iltempo.it - Lo Spirito un po' Santo (un po' no) Leggi su Iltempo.it È facile e forse anche giusto gridare al miracolo. La foto di Trump e Zelensky seduti uno di fronte all'altro dentro la Basilica di San Pietro sotto la Cupola di Michelangelo trasmette il testamento spirituale di Papa Francesco e lo trasforma in un passo storico verso la trattativa di pace fra Russia e Ucraina. È come se Bergoglio fosse più vivo dopo morto o ci parlasse davvero da lassù. Ma se loè protagonista e Roma è la sua casa, qui c'è tanto anche di umano. Una lenta tessitura diplomatica che ha trovato nelle ultime 48 ore una convergenza inedita grazie al passo indietro o laterale di tutti i protagonisti. Sua Santità si è immolato. La sua morte è diventata una nuova vita. Ma anche Trump ha cambiato toni, trattato davvero con Mosca fuori dalle tv. Zelensky ha ascoltato.

