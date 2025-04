Bisogna ridurre la pausa estiva

estiva. Io lavoro ormai da tre anni durante l’estate. Un anno ho lavorato in un centro estivo, e le ultime due estati ho in un’azienda di refrigerazione industriale". Ilrestodelcarlino.it - "Bisogna ridurre la pausa estiva" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Alessio Ricci ha 18 anni e frequenta la quinta superiore. "Sono favorevole ad accorciare il periodo estivo e, se potessi decidere io, aggiungerei una settimana in più a Pasqua e anche una Natale. Per me il calendario ideale sarebbe: iniziare due settimane prima la scuola, tipo il 1° settembre e si potrebbe allungare un po’ di più le vacanze di Pasqua e finire la scuola a fine maggio. Quando le temperature si alzano la scuola diventa una fornace. A giugno è bene finire non oltre il 7, anche perche molti ragazzi iniziano la stagione. Io lavoro ormai da tre anni durante l’estate. Un anno ho lavorato in un centro estivo, e le ultime due estati ho in un’azienda di refrigerazione industriale".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Francesco Piastra presidente del comitato consultivo Inail: "Infortuni mortali in aumento, bisogna ridurre i rischi" - Francesco Piastra, palermitano, 55 anni, è il nuovo presidente del comitato consultivo provinciale Inail di Palermo. E’ stato eletto oggi all’unanimità dai componenti del co.co.pro dell’Istituto. Piastra, segretario d’organizzazione Cgil Palermo, già segretario generale di Fiom Palermo e Fillea... 🔗palermotoday.it

Lollobrigida vuole ridurre l’Iva sulle ostriche, PescAgri: “Bene, ma bisogna combattere granchio blu e cambiamento climatico” - La proposta del Ministro Francesco Lollobrigida sulla riduzione dell’Iva per le ostriche è diventato un argomento molto dibattuto tra le associazioni di pescatori e non solo. Lollobrigida propone di ridurre l’Iva sulle ostriche, la risposta di PescAgri: “Bene, ma ci sono altri problemi” (Notizie.com)La possibilità di abbassare l’imposta dal 22% al 10% renderebbe quello che è un alimento per pochi alla portata della popolazione aumentandone anche la produzione per i pescatori e di conseguenza i guadagni. 🔗notizie.com

Musk, bisogna ridurre spese, senza tagli gli Usa in bancarotta - E' essenziale ridurre le spese federali: senza tagli gli Stati Uniti andranno in "bancarotta". Lo ha detto Elon Musk dallo Studio Ovale, dove si trova con Donald Trump per la firma di alcuni ordini esecutivi. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calendario e pausa primaverile, il ’sì’ di Ugolini: Al centro le necessità di studenti e famiglie; Calendario scolastico Emilia-Romagna, il diktat dei genitori: ‘Ridurre le vacanze estive’; Genitori contro il calendario scolastico, parte la petizione: «Troppo vacanze estive sono dannose per le famiglie e per l'apprendimento; Sì al grembiule verde, la civiltà deve evolvere. Calendario scolastico? Ridurre le vacanze estive e aumentare pause durante l’anno. INTERVISTA alla pedagogista Virgilio. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Bisogna ridurre la pausa estiva" - Alessio Ricci ha 18 anni e frequenta la quinta superiore. "Sono favorevole ad accorciare il periodo estivo e, se ... 🔗msn.com

Riprende dopo la pausa estiva la terza edizione del corso di perfezionamento in Medicina dell’adolescenza, organi - Da Raffaella Silvestro Set 20, 2022 #in Medicina dell’adolescenza #Pausa estiva #terza edizione del corso di perfezionamento Riprende dopo la pausa estiva la terza edizione del corso di ... 🔗telemia.it