sarzana ospita il viareggio

Manca un passo per accedere ai play off in quella che resterà comunque la stagione pazza dell'Hockey Sarzana nel campionato di serie A1. Arrivata sul ciglio dell'inferno poi capace di sette vittorie consecutive e un pareggio. Se oggi pomeriggio, nell'insolito turno domenicale, arrivasse un altro risultato positivo contro il Cgc Viareggio i rossoneri entrerebbero tra le prime otto della classifica andandosi a giocare i play off scudetto. Oggi si gioca alle 18 al "PalaTori" di piazza Terzi la gara di ritorno dei preliminari playoff e i sarzanesi del tecnico Sergio Festa ripartono dal pareggio 3 a 3 ottenuto mercoledì a Viareggio. Tenendo conto del miglior piazzamento al termine della stagione regolare all'Hockey Sarzana per passare il turno oltre al successo può bastare anche un pari. Difficile e soprattutto molto rischioso fare calcoli anche per evitare finali di gara incandescenti.

