Novate auto intestata a un prestanome sequestrata dalla PL

Novate, auto non assicurata e intestata a un prestanome sequestrata dalla PL. L’infinita lotta ai prestanome che sono titolari di auto guidate spesso da personaggi poco raccomandabili ha visto un nuovo capitolo giorni fa a Novate. auto intestata a prestanome a Novate, sequestro della Polizia locale Sabato mattina infatti la Polizia locale ha sequestrato una . Leggi su Ilnotiziario.net non assicurata ea unPL. L’infinita lotta aiche sono titolari diguidate spesso da personaggi poco raccomandabili ha visto un nuovo capitolo giorni fa a, sequestro della Polizia locale Sabato mattina infatti la Polizia locale ha sequestrato una .

Approfondimenti da altre fonti

Muore nel rogo della sua auto dopo un drammatico incidente: impossibile identificare la salma. L’auto era intestata a Davide, 23 anni, che da quella sera non è ancora tornato a casa. La tragedia lungo via Litoranea a Latina - Un’auto fuori strada prende fuoco dopo l’impatto con un albero: il conducente perde la vita. L’identità della vittima ancora da confermare Una tragedia si è consumata nella notte di venerdì lungo Strada Litoranea, alle porte di Latina, dove un’auto è uscita di carreggiata e ha preso fuoco dopo lo schianto contro un albero. Il conducente, un giovane rimasto intrappolato tra le fiamme, ha perso la vita sul colpo. 🔗dayitalianews.com

Tenta di investire i vigili. Sequestrata l’auto intestata a persona finta - CERVIGNANO D’ADDA (Lodi) È riuscito a fuggire l’uomo di origini nordafricane che ieri verso mezzogiorno ha creato attimi di paura in centro al paese. Durante un’attività di prevenzione e di controllo a campione, di quella che è ritenuta un’area di spaccio, gli agenti della polizia locale avevano tentato di fermare l’uomo, alla guida di un’auto che risultava senza revisione. "Il ragazzo sembrava stesse rallentando, ma all’improvviso ha accelerato, nel tentativo di investire gli agenti e colpendo il veicolo di pattuglia, per poi darsi alla fuga", ha raccontato il comandante dei vigili, ... 🔗ilgiorno.it

Sequestrata casa intestata a un prestanome a Vigonovo, scoperta in giardino una fortuna frutto di furti - Ori e gioielli per un valore di 30 mila euro trovati sotterrati a Vigonovo. Due uomini indagati per ricettazione e riciclaggio. 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

