Non doveva Funerale di papa Francesco è polemica sulla regina Letizia | il dettaglio notato

regina Letizia erano ieri a San Pietro a Roma per partecipare all’ultimo saluto al papa Francesco. La cerimonia ha visto la presenza di numerose personalità politiche e rappresentanti delle case reali europee, ma a catturare maggiormente l’attenzione dei media internazionali è stata la regina consorte, grazie alla scelta del suo abbigliamento, considerato particolarmente significativo per l’occasione.Apparentemente, la regina Letizia ha rispettato scrupolosamente le tre regole fondamentali richieste in una cerimonia di questo tipo: ha scelto un abito nero dal taglio midi e dallo stile senza tempo, accompagnato da una discreta borsa nera firmata Carolina Herrera. Tra gli accessori, la regina ha indossato scarpe chiuse e gioielli sobri, prevalentemente di perle. Leggi su Caffeinamagazine.it Anche il re Felipe VI di Spagna e laerano ieri a San Pietro a Roma per partecipare all’ultimo saluto al. La cerimonia ha visto la presenza di numerose personalità politiche e rappresentanti delle case reali europee, ma a catturare maggiormente l’attenzione dei media internazionali è stata laconsorte, grazie alla scelta del suo abbigliamento, considerato particolarmente significativo per l’occasione.Apparentemente, laha rispettato scrupolosamente le tre regole fondamentali richieste in una cerimonia di questo tipo: ha scelto un abito nero dal taglio midi e dallo stile senza tempo, accompagnato da una discreta borsa nera firmata Carolina Herrera. Tra gli accessori, laha indossato scarpe chiuse e gioielli sobri, prevalentemente di perle.

