Samb in trasferta contro Fermana | ultima sfida stagionale senza tifosi

ultima trasferta stagionale per la Samb. I rossoblù saranno di scena al Recchioni contro una Fermana ad un passo dal baratro della seconda retrocessione consecutiva e senza tifosi al seguito. Mancheranno l'ex Gennari operatosi all'anulare della mano sinistra e Sbaffo alle prese con un problema fisico. Palladini recupererà D'Eramo e Moretti che hanno scontato il turno di squalifica. contro la Fermana ci sarà spazio per chi ha giocato meno. E quindi ecco tra i pali Emanuele Semprini che quando è stato chiamato in causa, ha risposto sempre presente. A partire dal rigore parato a Sora per passare alla trasferta di Termoli e fino ad arrivare al match interno con il Teramo. Saranno Pezzola e Zini i due centrali difensivi con sulle fasce Zoboletti e Bouah o Orfano. A centrocampo spazio al 2006 Tataranni (completerà il numero degli under in campo) insieme a Guadalupi e ad uno tra Lulli e D'Eramo con il 2005 Toure che potrebbe giocare tra le linee dietro con sugli esterni Baldassi e Fabbrini.

