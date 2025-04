Juventus-Monza | Kolo Muani guida l' attacco per ritrovare la vittoria

Kolo Muani non segna dal 7 febbraio, eppure molte delle speranze odierne di battere il Monza già virtualmente in B sono legate a lui. Il francese, dopo un avvio sfavillante con la Signora, si è infilato in un lungo digiuno. Quasi eguagliato da Dusan Vlahovic, poi, oggi assente e forse anche col Bologna, a secco di gol dal 23 febbraio. Anche il resto dell’attacco non fa faville. Nel tridente oggi in campo allo Stadium dovrebbe esserci Nico Gonzalez, pagato trenta milioni e autore di un solo gol in campionato, datato 22 dicembre. L’ultimo suo assist risale a inizio febbraio.Sembra fare il suo solo Kenan Yildiz, a segno due volte nelle ultime quattro, pezzo pregiato di una Signora in bilico. Altri numeri del grigiore: la Juve ha preso gol in cinque delle ultime sei partite (solo contro il Genoa, la gara di esordio di Tudor, ha avuto la porta inviolata) e la media di reti realizzate, 1,48 a gara, è appena la ottava in Serie A. Sport.quotidiano.net - Juventus-Monza: Kolo Muani guida l'attacco per ritrovare la vittoria Leggi su Sport.quotidiano.net E’ indicativo degli attuali tempi bianconeri il dover ragionare in sottrazione.non segna dal 7 febbraio, eppure molte delle speranze odierne di battere ilgià virtualmente in B sono legate a lui. Il francese, dopo un avvio sfavillante con la Signora, si è infilato in un lungo digiuno. Quasi eguagliato da Dusan Vlahovic, poi, oggi assente e forse anche col Bologna, a secco di gol dal 23 febbraio. Anche il resto dell’non fa faville. Nel tridente oggi in campo allo Stadium dovrebbe esserci Nico Gonzalez, pagato trenta milioni e autore di un solo gol in campionato, datato 22 dicembre. L’ultimo suo assist risale a inizio febbraio.Sembra fare il suo solo Kenan Yildiz, a segno due volte nelle ultime quattro, pezzo pregiato di una Signora in bilico. Altri numeri del grigiore: la Juve ha preso gol in cinque delle ultime sei partite (solo contro il Genoa, la gara di esordio di Tudor, ha avuto la porta inviolata) e la media di reti realizzate, 1,48 a gara, è appena la ottava in Serie A.

