Auto sulla folla ad un festival | diversi morti e feriti la situazione

Il festival Lapu Lapu a Vancouver si era trasformato in una festa di suoni e colori, un tripudio di spezie e musica in cui famiglie e giovani si godevano una serata di gioia. Tuttavia, questo quadro di allegria è stato spezzato bruscamente quando un suv ha fatto irruzione tra la folla, seminando terrore e caos. Il suono dei tamburi è stato sopraffatto dalle urla e dal rumore dei tavoli che si rovesciavano, mentre la gente cercava disperatamente di mettersi in salvo.La tragedia si è consumata quando il veicolo ha travolto i partecipanti all'evento, lasciando dietro di sé una scia di dolore e distruzione. Le Autorità hanno confermato diverse vittime e il conducente è stato subito arrestato. La comunità, sconvolta, cerca ora di comprendere le motivazioni di un gesto così inspiegabile.Secondo il Vancouver Sun, il dramma si è verificato intorno alle 20 ora locale, poco dopo le celebrazioni erano giunte al culmine.

