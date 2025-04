Vuelle sfida Tezenis a Verona | partita decisiva per i playoff di basket A2

Vuelle, pur non avendo fatto grandi imprese in trasferta, se si eccettua la vittoria di Bologna, può ancora ribaltare la sentenza sulla sua presunta fragilità lontano dalle mura amiche: sbancando Verona, infatti, e con la complicità di qualche risultato a favore, avrebbe la possibilità di risalire addirittura tre posizioni saltando a piè pari il primo turno di playout e risolvendo così anche la grana del palazzo che non è disponibile per il 30 aprile e 1° maggio, ma lo sarà per il 4 maggio in cui si gioca il secondo turno. Ilrestodelcarlino.it - Vuelle sfida Tezenis a Verona: partita decisiva per i playoff di basket A2 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Questa sera attorno alle 20 tutti gli enigmi troveranno una soluzione. Le 15 squadre di A2 ancora in attesa di sapere che posizione occuperanno al termine della regular-season lo sapranno al termine degli ultimi 40 minuti di battaglia che cominceranno su ogni campo alla stessa ora, le 18.30. La, pur non avendo fatto grandi imprese in trasferta, se si eccettua la vittoria di Bologna, può ancora ribaltare la sentenza sulla sua presunta fragilità lontano dalle mura amiche: sbancando, infatti, e con la complicità di qualche risultato a favore, avrebbe la possibilità di risalire addirittura tre posizioni saltando a piè pari il primo turno di playout e risolvendo così anche la grana del palazzo che non è disponibile per il 30 aprile e 1° maggio, ma lo sarà per il 4 maggio in cui si gioca il secondo turno.

Su altri siti se ne discute

Vuelle si gioca il posto in classifica a Verona: sfida decisiva contro Tezenis - Quaranta minuti alla fine dei giochi per decidere le posizioni sulla griglia. La Vuelle si giocherà le sue chances a Verona: oggi è 12ª ma il suo posto può ancora oscillare tra un possibile nono posto ed il tredicesimo. Molto dipenderà dal risultato che otterrà sul campo della Tezenis, il resto dalle classifiche avulse che si formeranno. Intanto Vuelle e Aspes chiariscono il ‘pasticciaccio brutto’ della Vitrifrigo Arena, occupata il 30 aprile e 1° maggio - il 4 maggio invece sarà libera – dalla convention di Tecnocasa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ultimo match stagione regolare: Vuelle sfida Verona in diretta su Rai Sport - La buona notizia? Eccola: l’ultimo match della stagione regolare di domenica sul campo di Verona sarà trasmessa in chiaro dai Rai sport. Per cui la tifoseria può vedere in diretta se sul campo veneto ci sarà una resurrezione oppure si andrà avanti seguendo il canovaccio delle ultime gare. Quello di tiriamo giù le serrande ed andiamo tutti a casa che è meglio. A seguire il match di sabato scorso contro Udine c’era anche Giancarlo Sacco che ha festeggiato i 40 anni da allenatore tutti ai massimi livelli anche se ha. 🔗sport.quotidiano.net

La Tezenis Verona combatte fino alla fine ma esce sconfitta dalla sfida con Cantù - La Tezenis Verona gioca un'ottima partita sul campo di Cantù ma esce sconfitta nel finale con il punteggio di 81-76. I gialloblù, ancora privi di Vittorio Bartoli, combattono con grande cuore pareggiando la fisicità dei padroni di casa e trovando buone risposte dal duo USA Copeland - Cannon. Il... 🔗veronasera.it

Cosa riportano altre fonti

Vuelle sfida Tezenis a Verona: partita decisiva per i playoff di basket A2; Vuelle, cercasi vittoria a Verona per il miglior posto nei play-in. Bucarelli: «Gara fondamentale»; Vuelle si gioca il posto in classifica a Verona: sfida decisiva contro Tezenis; Vuelle si gioca il posto in classifica a Verona: sfida decisiva contro Tezenis. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vuelle sfida Tezenis a Verona: partita decisiva per i playoff di basket A2 - Questa sera attorno alle 20 tutti gli enigmi troveranno una soluzione. Le 15 squadre di A2 ancora in attesa di sapere che posizione occuperanno al termine della regular-season lo sapranno al termine d ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Vuelle si gioca il posto in classifica a Verona: sfida decisiva contro Tezenis - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Vuelle, cercasi vittoria a Verona per il miglior posto nei play-in. Bucarelli: «Gara fondamentale» - PESARO Tornare a vincere per provare a conquistare la migliore posizione possibile in griglia play in. Questo è l’obiettivo della Vuelle che ... 🔗msn.com