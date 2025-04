Gad Lerner l' inelegante sfogo dopo l' addio al Fatto

Lerner c’è quello di incarnare alla perfezione un preciso tipo umano del dibattito italico, un vero e proprio stereo-tipo. “Comunista col Rolex”, lo battezzò qualcuno, il titolare della definizione si perde nella leggenda, la sostanza è quella di una variante nostrana del Radical-Chic sezionato da Tom Wolfe. Togliete l’attico su Park Avenue, mettete lo yacht dell’Ingegner De Benedetti, il risultato non cambia: il proprio ombelico ideologico come mondo, e il mondo soggetto ai capricci dell’ombelico. L’ultimo capriccio di Gad è andato in scena in prima serata su La7, a tamponare le lacrime un compiaciuto Corrado Formigli. La giaculatoria si sarebbe anche confusa dentro un filone stra-battuto in questi giorni, l’antifascismo eterno, non fosse per un particolare rilevante, e rivelatore del soggetto: l’attacco agli amici traditori. Liberoquotidiano.it - Gad Lerner, l'inelegante sfogo dopo l'addio al Fatto Leggi su Liberoquotidiano.it Tra i non molti meriti di Gadc’è quello di incarnare alla perfezione un preciso tipo umano del dibattito italico, un vero e proprio stereo-tipo. “Comunista col Rolex”, lo battezzò qualcuno, il titolare della definizione si perde nella leggenda, la sostanza è quella di una variante nostrana del Radical-Chic sezionato da Tom Wolfe. Togliete l’attico su Park Avenue, mettete lo yacht dell’Ingegner De Benedetti, il risultato non cambia: il proprio ombelico ideologico come mondo, e il mondo soggetto ai capricci dell’ombelico. L’ultimo capriccio di Gad è andato in scena in prima serata su La7, a tamponare le lacrime un compiaciuto Corrado Formigli. La giaculatoria si sarebbe anche confusa dentro un filone stra-battuto in questi giorni, l’antifascismo eterno, non fosse per un particolare rilevante, e rivelatore del soggetto: l’attacco agli amici traditori.

