In un antico palmento in provincia di Siracusa nascerà un Museo del Vino

Gamberorosso.it - In un antico palmento in provincia di Siracusa nascerà un Museo del Vino Leggi su Gamberorosso.it Costruito dal Marchese Antonio di Rudinì a fine Ottocento, l'edificio versa in stato di abbandono, ma a breve inizieranno i lavori di riqualificazione

